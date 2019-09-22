Son Dakika Haberleri: "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
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"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

1 saat önce

Burdur'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Burdur'da, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği düzenlendi.

Bisikletlerini çiçek, balon ve çeşitli eşyalarla süsleyen kadınlar, Köprübaşı mevkisinde bir araya geldi.

Kentin çeşitli noktalarından müzik eşliğinde geçen bisikletli kadınların turu çevredekiler tarafından ilgi gördü.

Etkinlik, kortejin Cumhuriyet Parkı'na gelmesiyle sona erdi.

Organizasyon sorumlusu Saniye Tok, burada yaptığı açıklamada, "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu"nun 2013'te İzmir'de bisiklete binen bir grup gönüllü kadının desteğiyle başladığını söyledi.

Turun bu yıl yurt içinde ve dışında 120 kentte eş zamanlı olarak düzenlendiğini ifade eden Tok, "Tur herhangi bir grup, kurum veya kuruluş tarafından değil, gönüllü kadınlarca organize ediliyor." dedi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği

Köprübaşı, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 11:26 Kaynak: AA
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