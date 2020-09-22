'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu

Bilecik'te kadınların görünürlüğü artırmak ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen kadınlar, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenledi.

'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu, System.String[]

Bilecik'te kadınların görünürlüğü artırmak ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen kadınlar, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenledi.

Bilecik'te kadınların görünürlüğü artırmak ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen kadınlar, Süslü Bisiklet Turu etkinliği düzenleyen gönüllü kadınlar, 7 yıldır bisiklet turlarına katıldığını söyledi. Etkinliği organize edenlerden Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi personeli Ayşin Yardımcı, Türkiye'de ilk olarak Süslü Bisiklet Turu'nu 2013 yılında İzmirli tarih öğretmeni Sema Gür tarafından düzenlendiğini belirtti. O yıl sosyal medya üzerinden duyurulan bisiklet turun yaklaşık 300 kadının katıldığı anlatan Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti;

"2013 yılında İzmir'de başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak 63 kentte düzenlendiği. Bisikletin kent içi yaşamın bir parçası. Bizler de Bilecik'te 7 yıldır Avrupa Hareketlilik Haftasında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenliyoruz. Ayrıca, Otomobilsiz Kentler Günü'nde de bisikletimiz, kendimizi süsleyip hep beraber toplu sürüş yapıyorduk. Ama bu yıl farklı bir şekilde bireysel olarak, dilediğimiz istediğimiz güzergahta turumuzu yaptık. Amacımız, yılda bir pazar değil, her pazar şehrimizin bir bölümü neden otomobilsiz olmasın. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi. - BİLECİK

Organize, Bisiklet, Türkiye, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:33 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İtalya'da Serie B hakemi Daniele de Santis bıçaklanarak öldürüldü İki köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki bebeğin cinsel organı parçalandı Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Maske takmasında sonunda bu da oldu! Şoför ile yolcu birbirine girdi, kan aktı Sahte cankurtaranlardan sahilde turistleri korkutan şaka Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura
Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterdi, aday hakimleri uyardı Adalet Bakanı Gül, alkollü olarak yakalanan hakimi örnek gösterdi, aday hakimleri uyardı         
15:16
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı Tavşanını hastaneye götüren hemşirenin temaslı olduğu ortaya çıktı         
13:12
Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim Fındık bahçesini ilaçlamak isterken zehirlenen talihsiz kadın: Yüzüme tiner atılmış gibi hissettim         
12:51
Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için tartışma yaratacak öneri: Her oyunda yeni kağıt açılsın         
12:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İlk kısıtlama haberi Edirne'den geldi         
12:43
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut fiyatları depremzedeleri memnun etti         
12:25
Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti. Inter, 1 milyon euro bonservis bedeliyle Barcelona'dan Arturo Vidal'i transfer etti.         
12:25
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, denizde birbirini öpücüklere boğdu         
10:55
Kızının babasının Kızının babasının "Abi" dediği komşusu olduğunu canlı yayında itiraf etti         
10:23
16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin 16 yaşındaki genci satırla yaralayan saldırgan: Bu daha fragman, siz galaya gelin         
10:16
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ikinci ünitesinde reaktör ve türbin binalarının temeli atıldı         
10:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 15:30:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei