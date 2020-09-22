'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Bilecik'te kadınların görünürlüğü artırmak ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen kadınlar, Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenledi.

Bilecik'te kadınların görünürlüğü artırmak ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen kadınlar, Süslü Bisiklet Turu etkinliği düzenleyen gönüllü kadınlar, 7 yıldır bisiklet turlarına katıldığını söyledi. Etkinliği organize edenlerden Bilecik Belediyesi Proje Geliştirme ve Eğitim Birimi personeli Ayşin Yardımcı, Türkiye'de ilk olarak Süslü Bisiklet Turu'nu 2013 yılında İzmirli tarih öğretmeni Sema Gür tarafından düzenlendiğini belirtti. O yıl sosyal medya üzerinden duyurulan bisiklet turun yaklaşık 300 kadının katıldığı anlatan Yardımcı, sözlerine şöyle devam etti;

"2013 yılında İzmir'de başlayan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak 63 kentte düzenlendiği. Bisikletin kent içi yaşamın bir parçası. Bizler de Bilecik'te 7 yıldır Avrupa Hareketlilik Haftasında Süslü Kadınlar Bisiklet Turu düzenliyoruz. Ayrıca, Otomobilsiz Kentler Günü'nde de bisikletimiz, kendimizi süsleyip hep beraber toplu sürüş yapıyorduk. Ama bu yıl farklı bir şekilde bireysel olarak, dilediğimiz istediğimiz güzergahta turumuzu yaptık. Amacımız, yılda bir pazar değil, her pazar şehrimizin bir bölümü neden otomobilsiz olmasın. Bunun için elimizden gelen çabayı göstereceğiz" dedi. - BİLECİK