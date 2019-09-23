Süslü Kadınlar Bisiklet Turu renkli görüntülere sahne oldu

MERSİN (İHA) – Mersin'de, gönüllü kadınlar, Dünya Otomobilsiz Kentler Gününde, dünyaya yayılarak global bir kadın hareketine dönüşen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' düzenledi. Bisikletlerini süsleyerek pedal çeviren kadınlar, renkli görüntüler oluştururken, etkinliğe Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer de katıldı.



'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' ve 'Sürdürülebilir ve Aktif Ulaşım' konularına dikkat çekmek, farkındalık oluşturarak kadınların bisiklete binmesini teşvik etmek amacıyla her şehirde gönüllü kadınlar tarafından düzenlenen bisiklet turu, bu yıl yıl Mersin ile birlikte Türkiye'den pek çok şehir, 14 ülkede 112 şehirde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.



"Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu



Mersin'de, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde Uğur Mumcu Parkı'nda başlayan bisiklet turuna, Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer ve esi Meral Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile hem kendilerini hem bisikletlerine süsleyen çok sayıda kadın katıldı. Tur öncesinde bir açıklama yapan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Mersin gönüllü organizatörü Ebru Petek Budur, bisiklet turlarının global bir kadın hareketine dönüştüğünü söyledi. Bisikletin doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu belirten Budur, "Bisiklet, yoğun kent trafiğine alternatif olabilir. Amacımız dikkat çekip farkındalık oluşturmak. 'Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu' diyoruz" dedi.



Kadınlar daha sonra bisikletlerine binerek sahil boyunca Mezitli ilçesindeki Soli Pompeiopolis'e kadar pedal çevirdi. Kadınlar, Viranşehir sahilinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın verdiği konser ile eğlendi.



"Burada farkındalık oluşturulmak istenen konular var"



Eşi ile birlikte bisiklet turuna katılan ve pedal çeviren Başkan Seçer, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, bu etkinlikle farkındalık oluşturulmaya çalışıldığını söyledi. Bisikletin daha temiz bir toplu taşıma aracı olduğunu belirten Seçer, "Bisiklet; çevre dostu, çevreyi kirletmeyen bir araç. Diğer bir taraftan da bu hafta 'Avrupa Hareketlilik Haftası'. Bisiklet demek, insanın birçok kasının faaliyette olması, hareketli olması, spor yapması, sağlıklı olması demek. İnsanlar bir arada. Burada herhangi bir ayrım olmaksızın, insanların farklılıklarını görmeksizin bir arada olması bu açıdan da önemli. Mersin'de her zaman huzuru, kardeşliği, birliği, beraberliği tesis edelim diyoruz. Bu etkinlik de çok güzel ve keyifli" diye konuştu. - MERSİN