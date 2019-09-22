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'Süslü kadınlar', bisikletleriyle çevreye dikkati çekti

1 saat önce

'Süslü kadınlar', bisikletleriyle çevreye dikkati çekti14 ülke, 115 şehirde aynı anda gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Antalya ayağına katılan yaklaşık 150 kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

'Süslü kadınlar', bisikletleriyle çevreye dikkati çekti

14 ülke, 115 şehirde aynı anda gerçekleştirilen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Antalya ayağına katılan yaklaşık 150 kadın, bisikletin çevreci olduğunu ve yaygınlaşması gerektiğine vurgu yaptı.

'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında gerçekleşen 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne vurgu yapmayı ve bozulan doğa dengesine dikkati çekmek amacıyla 115 şehir ve 14 ülkede eş zamanlı düzenlenen Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nun Antalya ayağı gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda toplanan yaklaşık 150 kadın, bisikletleriyle fotoğraf çektirip dans etti. Topuklu ayakkabı, renkli kıyafetlerinin yanı sıra süslü taçlarıyla da dikkati çeken kadınlara bazı erkeklerin de peruk takarak destek verdiği görüldü. Etkinliğe gelinliğiyle katılan bir kadın da ilgi odağı oldu. Bazı kadınlar da etkinliğe köpekleriyle katıldı.

Etkinlikte toplanan süslü kadınlar adına konuşan Deniz Yayla, kirlenen doğaya dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bisikletin kente ve çevreye hiçbir zararı olmadığını belirten Yayla, "Bizler her işimizi bisikletlerle gören insanlarız. Bisiklet yollarının daha yaygın olmasını istiyoruz" dedi.

Bisiklet etkinliğinde tanışan ve geçen nisan ayında nikahlarının kıyılacağı salona bisiklet konvoyuyla giden Yonca Eminoğlu ve Adnan Konuk çifti de etkinliğe destek verenler arasındaydı. Çift, bisikletle başlayan birlikteliklerinin nikahla taçlandığını ve bisiklete verdikleri önemin her geçen gün daha da arttığını söyledi. Atatürk Parkı'nda başlayan tur, Güllük Kavşağı istikametini takip ederek İsmet Paşa Bisiklet yolundan devamla Işıklar Caddesi'ni geçip Yalım Park'ta sona erdi.

'Süslü kadınlar', bisikletleriyle çevreye dikkati çekti

Antalya, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:29 Kaynak: DHA
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