Son dakika haberi | İZMİR 'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacak - Son Dakika

Son dakika haberi | İZMİR 'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacak

Son dakika gündem haberi... 'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacakİZMİR merkezli birçok kentte düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle küçük gruplarla yapılacak.

'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacak

İZMİR merkezli birçok kentte düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu', bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle küçük gruplarla yapılacak. İzmirli kadınlar, 2 ya da 3'erli gruplar halinde 20 Eylül sabahında yollara çıkacak. Kendi belirledikleri rotalarda en güzel kıyafetlerini giyip bisikletlerini çiçeklerle süsleyerek tura çıkacak kadınlar, pazar günlerinin otomobilsiz geçmesi için çağrıda bulunacak.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 2013 yılından beri her yıl eylül ayındaki Otomobilsiz Kentler Günü'nde onlarca şehirden binlerce katılımcıyla gerçekleşiyor. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle kalabalık topluluklar yerine İzmirli kadınlar, 2 ya da 3'erli gruplar halinde 20 Eylül sabahında yollara çıkacak. Kendi belirledikleri rotalarda en güzel kıyafetlerini giyip bisikletlerini çiçeklerle süsleyerek tura çıkacak kadınlar, pazar günlerinin otomobilsiz geçmesi için çağrıda bulunacak.

ORTAK ETİKET 'OTOMOBİLSİZ PAZAR'

Turun fikir annesi öğretmen Sema Gür, "Bu yıl kadınlar bireysel olarak süslenerek yollarda olacak. 150 şehirde gönüllülerimiz var. Bu sene 20 bin kadının tura katılmasını bekliyoruz. Ortak etiketimiz 'Otomobilsiz Pazar'. Yılda bir Pazar günü etkinliğimiz var. Ama biz yerel yönetimlere; 'gelin her Pazar şehrimizdeki bazı yolları trafiğe kapatalım ve otomobilsiz alanların ne kadar insani, sessiz, sakin olduğunu tüm dünyaya gösterelim' diyoruz" dedi.

'TOPLUM BİLİNCİ GÜZEL OLAN HER ŞEYE EVET DİYOR'

Tur fikri çıktığında birkaç kişi olduklarını ve giderek çoğaldıklarını anlatan Tuğba Laçinler, "Buluştuğumuzda birkaç yüz olduk ve sonra birkaç bin olduk. Bütün bunlar kendiliğinden oldu. Kimse bizi bir şeye zorlamadı. İnsanlar bireysel olarak bu güzel harekete katılmak istiyorlar. Toplum bilinci güzel olan her şeye 'Evet' diyor. Birlikte bir şey yapmanın güzelliğini de tura geldiğiniz zaman görüyorsunuz. İnsanların iyi enerjilerini görüyoruz. Tüm kadınlara o birliktelik için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Her sene tura katılan Mualla Usta, "Ben bisikleti geç öğrenenlerdenim. Ama artık bisiklet bir ulaşım aracım oldu. Her fırsatta daha çok kadının bisiklet kullanması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

'YÜZÜMÜZDEN GÜLÜCÜĞÜ, BİSİKLETLERİMİZDEN ÇİÇEKLERİ EKSİK ETMİYORUZ'

Süslü kadınların içinde yer almaktan gurur duyduğunu aktaran Filiz Karagözoğlu, "Süslü Kadınlar adını kullanmamız nedeniyle eleştiriler geliyor. Günlük hayatımızda işe gidiyorsak bisiklete iş kıyafetlerimizle, spor yapıyorsak spor kıyafetlerimizle biniyoruz. Ama bu bir festival ve bunu çekici hale getirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de yüzümüzden gülücüğümüzü, bisikletlerimizden çiçeklerimizi eksik etmiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haberi | İZMİR 'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 09:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | İZMİR 'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Yıllarca birbirinden habersiz olan öz kardeşler 75 yıl sonra kavuştu Annesinin elini bırakıp yola koşan küçük kıza kamyon çarptı! Evladını kaybeden anne sinir krizi geçirdi AK Parti 22. dönem Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan vefat etti İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu
CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı CHP'li Şişli Belediyesi ilçedeki mekanların 23'ten sonra dışarıdaki masalara alkollü içecek servisini yasakladı         
15:08
İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti İş kadını Suna Kıraç son yolculuğuna uğurlandı! Tabutundaki Osmanlı Sancağı dikkat çekti         
14:10
İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin İYİ Partili Vekil Ahmet Çelik'ten İmamoğlu'na çağrı: Lütfen bu yanlışı düzeltin         
14:06
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı Son Dakika! Türkiye'de tarihi gün! Koronavirüs aşısında ilk gönüllü uygulamasına ait görüntüler paylaşıldı         
13:34
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı Servisçiler, İmamoğlu'nun 10 bin yeni plaka satacağını açıklaması üzerine İBB önünde eylem yaptı         
12:48
İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor İzmir'in simgelerinden olan 30 yıllık Hilton Oteli kapatılıyor         
12:19
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın Kendisini döven kocasının affedilmesini istiyor: Lütfen hapisten çıkarın         
12:00
Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı Halil Sezai'nin yaşlı adamı öldüresiye dövdüğü görüntüler ortaya çıktı         
11:59
"Gel biraz gezelim" dediği kişiye önce kurşun yağdırdı, ardından cinsel organını kesti         
11:39
KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak KADSİS ile yastık altı altınlar bankada değerlenecek, hem ülke hem vatandaş kazanacak         
11:13
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı Evli kadına kafayı takmıştı! Ev hapsi cezasına savcı itiraz etti, tacizci tutuklandı         
11:00
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 15:47:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | İZMİR 'Süslü Kadınlar' bu yıl bisiklet turunu küçük gruplarla yapacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei