Son Dakika Haberleri: Süslü kadınlar çevre için pedal çevirdi
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Süslü kadınlar çevre için pedal çevirdi

7 dakika önce

Dünyada 120 kentte daha temiz bir çevre için pedal çeviren kadınlara Bursa'dan da destek geldi.

Süslü kadınlar çevre için pedal çevirdi, System.String[]

Dünyada 120 kentte daha temiz bir çevre için pedal çeviren kadınlara Bursa'dan da destek geldi. Bursalı Süslü Kadınlar hem kadınların bisiklet sürebileceğine hem de daha temiz bir çevre için pedal çevirdi.


Dünyanın dört bir yanında yapılan Süslü Kadınlar Bisiklet Turu organizasyonuna Bursalı kadınlar da destek verdi. Bisikletlerini süsleyen ve çeşitli yazılar asan yaklaşık 250 kadın, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Müzik Parkı'nda bir araya geldi.


Renkli kıyafetleriyle, balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu atan kadınlar, caddelerde egzoz kokusuna karşı çiçek kokularının yer almasını arzuladıklarını söyledi.


Kadınlar adına konuşma yapan Sümeyra Altan, Bursa'da bu yıl dördüncüsünü yaptıkları etkinliğe kadınların gösterdiği yoğun ilgiden son derece memnun olduklarını söyledi.


Yolların sadece motorlu taşıtlara ait olmadığını göstermek istediklerini belirten Altan, "Bu yüzden de süslü, renkli ve eğlenceli bir şekilde dikkat çekmeyi ve kadın bisikletlilere de dikkat çekmek istiyoruz. Bundan sonra da kadınların görünür olduğu etkinliklere devam edeceğiz" diye konuştu.


Etkinliğe katılan diğer kadınlar da hem daha bir temiz çevre hem de kadınların da bisiklet sürebileceğine dikkat çekmek için pedal çevireceklerini kaydetti.


Müzik Parkı'nda başlayan etkinlik yine Müzik Parkı'nda son buldu. - BURSA

Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:21 Kaynak: İHA
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