Son Dakika Haberleri: Süslü kadınlar egzoz kokusuna karşı pedal çevirdi
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Süslü kadınlar egzoz kokusuna karşı pedal çevirdi

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ'NDE yaşayan süslü kadınlar, trafik sorunlarının azalması, bisikletçiye değer veren bir topluma dönüşmesi için pedal çevirdi.

Süslü kadınlar egzoz kokusuna karşı pedal çevirdi, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ'NDE yaşayan süslü kadınlar, trafik sorunlarının azalması, bisikletçiye değer veren bir topluma dönüşmesi için pedal çevirdi.

"Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında düzenlenen "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü"ne dikkat çekmek için 'süslü kadınlar' pedal çevirdi. 7'ncisi düzenlenen etkinlik 115 şehir ve 14 ülkede eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Beylikdüzü'nde yaşayan kadınlar da iklim değişikliğine dikkat çekmek için bisikletlerini rengarenk çiçeklerle süsledi. Birbirinden şık giysilerini giyen süslü kadınlar "Egzoz konusuna karşı parfüm kokusu" demek için etkinlikte bisiklete bindi. Sezen Aksu Parkı'nda başlatılan bisiklet turu Yaşam Vadisinde son buldu.

"BİZ BEYLİKDÜZÜ'NÜN SÜSLÜ KADINLARIYIZ"

Etkinlik organizatörü Özgen Kaplan düzenlenen programla ilgili, "Kadının görünür olması, toplumda her şekilde var olması ve özellikle bisiklete binen kadınların toplumda yadırganmamasını amaçlıyoruz. Egzoz dumanı yerine parfüm kokusu yayacağız etrafa" diye konuştu.

İlk defa böyle bir etkinliğe katıldığını söyleyen Sevim Yağcı, "Belediyenin internet sitesinden gördüm. Sonra Instagram'da çok araştırdım. Kızlarımla beraber bisikletimi süsledik. Her sene böyle olmasını istiyoruz. Biz Beylikdüzü'nün süslü kadınlarıyız" ifadelerini kullandı.


Beylikdüzü, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:21 Kaynak: DHA
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