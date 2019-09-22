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Süslü kadınlar, farkındalık için pedal çevirdi

32 dakika önce

Süslü kadınlar, farkındalık için pedal çevirdiMESİN'de, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda renkli görüntüler yaşandı.

Süslü kadınlar, farkındalık için pedal çevirdi

MESİN'de, 'Dünya Otomobilsiz Kentler Günü' kapsamında düzenlenen 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu'nda renkli görüntüler yaşandı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur tarafından organize edilen tur, merkez Yenişehir ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleşti. Bisiklet turuna Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile yaklaşık 200 kadın, bisikletleri ile katıldı. Kişisel süslenmelerinin yanı sıra turda sürecekleri bisikletlerini de rengarenk süsleyen kadınlar, mesaj içerikli dövizler taşımayı da ihmal etmedi.

Bisiklet turlarının küresel bir kadın hareketine dönüştüğünü belirten Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Sorumlusu Ebru Petek Budur, bisikletin doğa dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Bisikletin insan yaşamında çok önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Budur, Bisiklet yoğun kent trafiğine alternatif olabilir. Amacımız dikkat çekip farkındalık oluşturmak. Egzoz kokusuna karşı parfüm kokusu diyoruz. Bugün yollarda araç gürültüsü değil, bizim kahkahalarımız olacak dedi. Konuşmanın ardından kadınlar, polisin aldığı yol güvenliği altında pedal çevirerek merkez Mezitli ilçesi Viranşehir sahiline kadar gitti. Burada müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, daha sonra dağıldı.

Süslü kadınlar, farkındalık için pedal çevirdi

Yenişehir, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 10:31 Kaynak: DHA
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