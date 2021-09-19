Üye Girişi
'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika

'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ

19.09.2021 18:53

AFYONKARAHİSAR'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 4'üncü kez yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 4'üncü kez yapıldı. Bisikletlerini de süsleyen kadınlar pedal çevirdi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, yaklaşık 25 ülkede ve 150 şehirde eş zamanlı yapıldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl Afyonkarahisar'da 4'üncü kez yapıldı. Bisikletlerini süsleyen kadınlar Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Tarihi Zafer Müzesi'nin arkasında bir araya gelen kadınlar hareketli müzik eşliğinde bir süre eğlendi. Kadınlar, rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirdi.

Zafer Meydanı'ndan başlayan tur İmaret Camisi, Yeşilyol Caddesi istikametinden devam ederek Zafer Meydanı'na ulaşılması ile son buldu.

Kadınlara eşleri ve Afyonkarahisar'daki bisikletseverler de destek oldu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun etkinlik kısmı ise Zafer Meydanı'nda yapılan müzik dinletisi ile tamamlandı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Aliye Mete Sert, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için turun düzenlendiğini söyledi.

'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ
'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ
'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ
'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ

Karahisar, Bisiklet, Müzik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz 18:29 Fatih Terim, Alanya mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti: Oyuncuları kaybederiz DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi 18:24 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu 18:20 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak 17:20 Kanseri yenen şarkıcı Şimal tedavisinde sona yaklaştı: Bir göğsüm alınacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı 15:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son seçim anketi! AK Partili isim canlı yayında oy oranlarını açıkladı
İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak 14:59 İngiltere'den dikkat çeken araştırma! Aşı olmayan herkes Delta varyantına yakalanacak MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti 14:31 MasterChef'te Azize'nin büyük dikkatsizliği! Bölüme damga vuran hatayı Danilo Şef fark etti

Son Dakika Haberleri
18:25 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi
18:23 DEVA Partisi Melikgazi İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifalarını verdi
18:22 Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti
18:21 Vitor Pereira, Rossi'ye kulübeyi gösterdi! İşte Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
18:20 Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü
18:19 Galatasaray, Süper Lig'de kayıp! Sahasında Alanyaspor'a 1-0 mağlup oldu
17:35 Niğde'de 21 yaşındaki genç, elma bahçesinde ölü bulundu
17:16 Gustavo Assunçao, Alanya maçı öncesi oyun tarzından bahsetti! Galatasaray'a ilaç olması bekleniyor
17:15 Aralında gerginlik kalmadı! Seda Sayan, tecavüzle suçladığı Mehmet Ali Erbil'le sahnede barıştı
17:14 Rıdvan Dilmen, Alanya maçının ilk yarısını değerlendirdi! ''Fatih Terim'in hatasından döndü'' dedi
Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj Eski Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan faiz kararı öncesi sürpriz paylaşım! Kavcıoğlu'na imalı mesaj         
18:49
10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi 10'uncu kattan atlayan tıp öğrencisi Beyzanur, yaşamını yitirdi         
18:26
Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti Manavgat'ta orman yakarken yakalanan şüpheliden ilginç açıklama: Amacım dikkat çekmekti         
18:23
Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü Fatih Altaylı'dan olay paylaşım! Terim'in maaşından dem vurup oyuncu tercihlerine ateş püskürdü         
18:21
Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu Trafik kuralına uymayan motosiklet sürücüsü canından oldu         
17:44
Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi Ebru'dan makyajsız paylaşım! 46 yaşındaki şarkıcı takipçilerini doğal haliyle büyüledi         
15:57
Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi Ordu Aybastı Fen Lisesi'nde koronavirüs sebebiyle karantina başlatıldı, yüz yüze eğitime bir süre ara verildi         
15:50
Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor Çıplak fotoğraf ve mastürbasyon videosuna 10 bin dolar! Genç kızları tuzağına bakın nasıl çekiyor         
14:33
Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu Kocaeli'nde korkunç olay! Sahilde el ve ayakları bağlı, işkence görmüş erkek cesedi bulundu         
14:20
Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi Spor dünyası yasta! Veliefendi'de atıyla birlikte yere yığılan Macar jokey yaşamını yitirdi         
12:07
Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı Boğazına bıçak dayadığı ustasını rehin aldı! Yaşlı adam 5 saat sonra kurtarıldı         
12:00
Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar Kiralardaki fahiş artışlar mal sahiplerinin ahlakını bozdu! Vatandaşlardan komisyon almak içim emlakçı numarası yapıyorlar         
09:48
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş bombası! 5.4 puanla zirveye oturdu         
09:46
ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var ABD, Türk ve Rus etkinliğini bastırmak için harekete geçti! Yeni hedefinde Çanakkale Boğazı'nı çevreleyen adalar var         
09:32
Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına Çukur'un Ayşe'si verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi! Muhabirin sorularına "Kocalarımla yaşıyorum" dedi         
09:29
Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu Burcu Özberk'in Aşk Mantık İntikam setinden paylaştığı göğüs dekolteli video olay oldu         
00:15
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun imaj değişikliği sevenlerini ikiye böldü: Çok canım yandı ama ben sevdim         
23:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.09.2021 19:07:35. #1.12#
SON DAKİKA: 'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement