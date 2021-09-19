'SÜSLÜ KADINLAR' PEDAL ÇEVİRDİ - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'da Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, 4'üncü kez yapıldı. Bisikletlerini de süsleyen kadınlar pedal çevirdi.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, yaklaşık 25 ülkede ve 150 şehirde eş zamanlı yapıldı. Süslü Kadınlar Bisiklet Turu, bu yıl Afyonkarahisar'da 4'üncü kez yapıldı. Bisikletlerini süsleyen kadınlar Zafer Meydanı'nda bir araya geldi. Tarihi Zafer Müzesi'nin arkasında bir araya gelen kadınlar hareketli müzik eşliğinde bir süre eğlendi. Kadınlar, rengarenk kıyafetleri ve süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirdi.

Zafer Meydanı'ndan başlayan tur İmaret Camisi, Yeşilyol Caddesi istikametinden devam ederek Zafer Meydanı'na ulaşılması ile son buldu.

Kadınlara eşleri ve Afyonkarahisar'daki bisikletseverler de destek oldu. Süslü Kadınlar Bisiklet Turunun etkinlik kısmı ise Zafer Meydanı'nda yapılan müzik dinletisi ile tamamlandı.

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu Afyonkarahisar Koordinatörü Aliye Mete Sert, kadınların toplumda daha fazla görünürlüğünü sağlamak, kendilerini temsil etmelerine fırsat vermek ve güvenli bisiklet altyapısı talebini pekiştirmek için turun düzenlendiğini söyledi.