'Süslü kadınlar' pedalladı - Son Dakika

Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen 'Süslü Kadınlar' Bisiklet Turu ilgi gördü.

Develi İlçe Stadı'nda buluşan kadınlar, bisikletlerine astıkları 'bisiklet pratiktir, her zaman kazandırır', 'yolların hastasıyım, pedalların ustasıyım' yazılı pankartlar ile ilçe turu yaptı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, bisikletleri ile ilçe turu yapan kadınlar, eğlenceli anlar geçirdi. Erkeklerin de eşlik ettiği tur, renkli görüntülere sahne oldu.

İlçedeki vatandaşlarda renkli anları cep telefonları ile kaydetti. - KAYSERİ