Son Dakika Haberleri: 'Süslü Kadınlar' süslü bisikletleriyle caddelerde
Son Dakika Güncel Haber

'Süslü Kadınlar' süslü bisikletleriyle caddelerde

1 saat önce

Kadınların toplumda görünürlüğünü arttırmak için düzenlenen etkinlikte, kadınlar süslenerek ve aynı zamanda bisikletlerini süsleyerek Beylikdüzü'nde gezi düzenledi.

'Süslü Kadınlar' süslü bisikletleriyle caddelerde, System.String[]

Kadınların toplumda görünürlüğünü arttırmak için düzenlenen etkinlikte, kadınlar süslenerek ve aynı zamanda bisikletlerini süsleyerek Beylikdüzü'nde gezi düzenledi.


Beylikdüzü Belediyesi tarafından organize edilen ve "Bisiklete binmek, kadınların toplumda görünür hale gelmesi ve özellikle şehirle etkileşime girmesinin tamamen yeni bir yoludur" diyerek başlayan ve "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" ne dikkat çekmek adına düzenlenen "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği ile onlarca kadın pedal çevirdi. Beylikdüzü Sezen Aksu Parkı'nda başlayan geziye kadınların yanı sıra eşleri ve çocukları da destek verdi. Kadınların en güzel kıyafetlerini giyerek, bisikletlerini çiçeklerle ve kurdelelerle süslediği bisiklet turu, Yaşam Vadisi'nde sona erdi.


"Biz Beylikdüzü'nün süslü kadınlarıyız"


Kadınların her kıyafetle bisiklete binebilmesi noktasında farkındalık oluşturmayı amaç edindiklerini ifade eden Özgen Kaplan, "Amacımız; Kadının görünür olması, toplumun içerisinde her şekilde var olması, özellikle de bisiklete binebilen kadınların toplumda yadırganmaması, her kıyafetle bisikleti bir ulaşım aracı gibi kullanabilmesi, bisikletliye saygı olmasıdır. Egzoz kokusu yerine parfüm kokusu" dedi.


Belediyenin sitesinden gördüğünü ifade eden Sevim Yağcı, "İlk defa böyle bir etkinlik duydum. Belediyenin internet sitesinden gördüm. Sonra Instagram'da çok araştırdım. Kızlarımla beraber bisikletimi süsledik. Her sene böyle olmasını istiyoruz. Biz Beylikdüzü'nün süslü kadınlarıyız" diye konuştu. - İSTANBUL

Beylikdüzü Belediyesi, Beylikdüzü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 06:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acil durum butonu KADES, TEKONOFEST'te tanıtıldı
Güreş alanından kaçan iki boğa, kadın seyirciyi ezerek hastanelik etti Selçuk Bayraktar TEKNOFEST açıklaması: 1,5 milyonu da aştık ve dünya rekoru kırdık PKK'nın cephaneliği tam isabetle vuruldu! Nefes kesen görüntüler ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.9.2019 20:14:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 'Süslü Kadınlar' süslü bisikletleriyle caddelerde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]