Süslü kadınlar topluluğu Rize'de pedal çevirdi - Son Dakika

Süslü Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği kapsamında kadınlar, Rize'de süsledikleri bisikletleri ile pedal çevirdi.

İlk kez 2013 yılında İzmir'de başlatılan 'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu' etkinliği, bu yıl Türkiye ve dünyada yaklaşık 150 şehirde gerçekleştiriliyor. Bu yıl Rize'de de gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar da yer aldı. Pedalların dönüp şarkıların çaldığı etkinlik Rize sahilinde gerçekleşti.

Rize'de harika bir katılım olduğunu dile getiren Süslü Kadınlar Gönüllü Rize Koordinatörü Bahar Tümkaya Dalmanoğlu, "Organizasyonun amacı toplumda bisiklet kullanan kadınların az olmadığını göstermek ve bunu eğlenceli bir şekilde yapmak. 9 yıldır bu organizasyon yapılıyor ve ilk kez 2013 yılında İzmir'de başladı. Bu yıl Türkiye'de ve dünyada 150 şehirde yapılıyor. Bu organizasyon tamamen gönüllü kadınlar tarafından organize ediliyor. Herhangi bir kurum ve kuruluşa bağlı değiliz. Rize'de ilk kez düzenledik. Merak ediyorduk nasıl katılım olacak diye. İlk kez başlayan şehirlerde 5-6 kişiyle yapılan organizasyonlar da oldu. Bence Rize'de harika bir katılım oldu. Rize halkına çok teşekkür ediyorum. Beklediğim sayının üzerinde bir organizasyon oldu. Ücretsiz bir organizasyon olduğu için tamamen gönüllü kadınlarımız tarafından organize ediliyor. Bunun için yorucu bir süreç olabiliyor. Fakat organizasyonlarımız güzel sonuçlanıyor. Umarım Rize'de devamı gelir. Bu tür projelerde kişilerin ve kurumların desteği çok önemli. Tek başına organize edildiğinde zor olabiliyor" dedi.

Bu tür organizasyonların devamını beklediklerini belirten Süslü Kadınlar gönüllüsü Havva Altıkulaç, "Çok güzel ve keyifliydi. Katılımın daha fazla olmasını isterdik. İlki yapıldı, devamını bekleriz. Motorlu taşıtlar yerine bisikletlerin kullanılması hava kirliliğine ve trafik düzeyine olumlu yönde etki eder diye düşünüyorum. Bunun için buradayız" diye konuştu.

Bisiklet yollarının artırılması gerektiğini söyleyen katılımcı Hanife Karamanoğlu, "İyidere'den Rize merkeze geldik. Bisikletlerimizi arabaya koyduk, burada indirdik. Çok güzel bir etkinlik. Bisiklet yollarının ilçelerimize de yapılmasını istiyorum. Kadınların böyle etkinliklere katılmasını ve öncülük yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - RİZE