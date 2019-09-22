Süslü kadınlardan bisiklet turu

İSTANBUL - Silivri'de kadınların görünürlüğü artırmak ve bisiklet kullanımına dikkat çekmek isteyen kadınlar Süslü Bisiklet Turu etkinliğine katılarak ilçede geziye çıktı.

Silivri'de öğretmenlik yapan Seda Çalışan, Uludağ Üniversitesi öğrencisi olduğu dönemde "bisiklet sağlıktır" anlayışıyla gerçekleştirdiği "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliğinde kadınlar pedal çevirdi. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu ve İlçe Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürü Can Dağaşan'ın da katılarak destek verdiği bisiklet turuna onlarca Silivrili katıldı. Bisikletlerini ve kendilerini süsleyen kadınlar, ilçede geziye çıkarak pedal çevirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Silivri'de bisiklet yolları yapılması ve bisikletin sağlıklı bir ulaşım aracı olduğu konusunda farkındalık oluşturulmasının amaçladığını belirten Seda Çalışan, "Süslü kadınlar bisiklet turu, İzmir'de Sema Gül tarafından 7 yıldır yapılan bir etkinlik, bende ilk defa Silivri'de bu etkinliği kendi organizatörlüğümde kendi sorumluluğumda bireysel ve bağımsız gönüllü kadın olarak düzenliyorum. Amacımız kadınların toplumda görünür olması, bisiklet sürmenin yaygınlaşması, otomobilsiz kentler günü içerisinde biz bu etkinliği Silivri'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Bisiklet yollarının olmasını istiyoruz" dedi.

Silivri sahilinden başlayan bisiklet turu ilçenin birçok yerini kapsayarak yine başlama noktasında sona erdi.