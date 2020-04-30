Süspansiyon körüğü üreten firma, destek kredisiyle ihracatını artıracak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Süspansiyon körüğü üreten firma, destek kredisiyle ihracatını artıracak - Son Dakika Ekonomi

Süspansiyon körüğü üreten firma, destek kredisiyle ihracatını artıracak

6 saat önce

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ürettiği süspansiyon körüklerini geçen sene 5 kıtada 40'a yakın ülkeye gönderen firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle ihracatını ikiye katlamayı hedefliyor.

Süspansiyon körüğü üreten firma, destek kredisiyle ihracatını artıracak, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde ürettiği süspansiyon körüklerini geçen sene 5 kıtada 40'a yakın ülkeye gönderen firma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlanan Kredi Garanti Fonu (KGF) desteğiyle ihracatını ikiye katlamayı hedefliyor.

Balabancık Mahallesi'nde 2 yıl önce kurulan şirket, kamyon, otobüs, midibüs, minibüs ve yeni nesil arazi araçları için engebeli yollarda titreşimi büyük ölçüde azaltan, makaslara göre daha hafif olan süspansiyon körükleri üretiyor.

Kuruluşunun ardından kısa sürede ihracatta ivme yakalayan firma, Kovid-19 ile mücadele sürecinde de üretime devam ediyor. İhracat yaptığı ülkelerin bazılarında bankalar kapalı olduğu için ürettikleri süspansiyonları gönderemeyen şirket, KGF desteği sayesinde tedarikçilerine ödeme yapıp çalışanlarının maaşlarını yatırdı, birkaç aylık giderlerini planlayıp nefes aldı.

Alfa Hava Süspansiyon Sistemleri şirketinin sahibi Fatih Bacakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 27 kişinin çalıştığı fabrikadan geçen yıl 5 kıtada 40 ülkeye ürün göndererek 1,5-2 milyon dolar ciro elde ettiklerini söyledi.

Bu yıl dış satımı ikiye katlamayı hedeflediklerini belirten Bacakçı, "Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. İşlerimiz aynı şekilde sürüyor. Geçen yılla bu yıl arasında herhangi bir düşüş olmadı. Aksine şu an şirketimiz bir büyüme ivmesinde. Bu yıl daha da hızlı büyüyeceğimizi düşünüyorum." dedi.

İhracat açısından Afrika'da iyi bir noktada olduklarını dile getiren Bacakçı, Kuzey, Batı ve Doğu Afrika ülkelerine satış yaptıklarını ifade etti.

Suudi Arabistan, İran, Irak, Afganistan, Pakistan, Hindistan, Güney Kore gibi ülkelere de önemli miktarlarda süspansiyon körüğü sattıkları bilgisini veren Bacakçı, " Güney Amerika'da 4-5 ülkeye, Avrupa'da da çoğu ülkeye ihracatımız var. Hedefimiz bu yıl 60 ülkeye ihracat yapabilmek. Şu anda internet üzerinden çok güzel bir görüşme trafiğimiz var. Satış danışmanlarımız her gün en az 10 ülkeden firmalarla görüşüyor." diye konuştu

"İşçi çıkarmadık, aksine almaya devam ettik"

Kovid-19 salgınına değinen Bacakçı, Türkiye'nin salgınla mücadelede diğer ülkelere göre çok iyi bir noktada olduğunu söyledi.

İşçi çıkarmadıklarını, aksine işçi almaya devam ettiklerini belirten Bacakçı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siparişin yüzde 30 veya 50'sini ön ödeme olarak alıyoruz, kalan kısmını da sevkiyatta müşterimizden talep ediyoruz. Ödeme gelince de ürünlerini gönderiyoruz. Gümrüklerimiz açık, ihracatımızı yapabiliyoruz. İhracat yapma noktasında bir sıkıntımız yok ama salgın nedeniyle Orta Doğu, Asya, Avrupa'daki birçok ülkede bankalar kapalı olduğu için çoğu ülkeden bize ödeme gelmiyor. Elimizde sipariş var ama gönderemiyoruz. Şu an beklediğimiz nokta bu. Ülkemiz için üretime ve çalışmaya devam ediyoruz. Bu salgınından şirketimiz ve ülkemizin daha da büyüyerek çıkacağını düşünüyorum."

Bacakçı, salgın nedeniyle devlet tarafından firmalara sağlanan desteklerden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Ziraat Bankasından kendisini arayan bir görevlinin, KGF desteği isteyip istemediklerini sorduğunu belirten Bacakçı, "Biz de 'çok iyi olur, isteriz' dedik. 1 ay önce kredi düşünmüyorken yurt dışından kaynaklı ihracatta yaşanan olaylar yüzünden Ziraat Bankasından KGF kredisi kullandık. Bu işlemimiz yaklaşık 1-2 gün içinde halloldu." dedi.

Fatih Bacakçı, kullandıkları kredi sayesinde tedarikçilerinin ödemelerini, işçilerin ücretlerini ve birkaç aylık süreçte yapacakları ödemeleri planladıklarını ifade etti.

Sağlanan desteklerden dolayı yetkililere teşekkür eden Bacakçı, şunları kaydetti:

"Kredi de hem oranı hem de geri ödeme açısından çok güzel belirlendi. İlk 6 ay geri ödeme yok. 6 ay sonra çok düşük bir oranla geri ödeyeceğiz. Devletimizin de desteğiyle bu sürecin bizi büyüterek devam edeceğine inanıyoruz. Devletimizin desteği arkamızda olduğu için hükümetimize ve ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yurt dışına, bazı ülkelere yapmış olduğumuz destekler, yardımlar bizim için çok güzel. Müşterilerimiz bunları görünce bize daha çok güveniyor. Cumhurbaşkanımız hangi ülkenin neye ihtiyacı varsa gönderiyor. Bu destekler Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor."

İhracat, Mudanya, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 11:46 Kaynak: AA


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