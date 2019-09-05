"Suspended" sergisi açıldı

Sanatçı İz Öztat'ın özne ve iktidar ilişkisini ele aldığı "Suspended" (Askıda) isimli sergisi sanatseverle buluştu.

Pi Artworks İstanbul'da açılan ve ismini serginin işlerinden biri olan video çalışmasından alan "Suspended", heykel ve yerleştirme gibi farklı alanlardan işlerle sanatçının ilham dünyasına ışık tutuyor.

İz Öztat ve Ann Antidote iş birliğiyle üretilen ve sergiye adını veren "Suspended" isimli video, bir askıya alınma sahnesine yer veriyor. Öztat, kamusal alandaki ifade özgürlüğünün askıya alınması ile deneyimlediği iradesiz bir beden olma halini, bizzat kendi performansı üzerinden araştırıyor.

İplerden fetus pozisyonunda sarkan bedenin görüntüsü ile ilişkilenen "Taşınabilir Zindan: Meyilli" adlı heykel, üç ayaklı askıdan sarkan yatay borularla iktidarını yitirmekte olan bir yapıyı çağrıştırıyor.

"Eşik" adlı yapıtında ise sanatçı, İstanbul sokaklarında sık karşılaşılan ve kamusal alandaki hareketi engelleyen güvenlik bariyerlerinin içini boşaltıyor.

Pi Artworks Sanat Galerisi'nin yeni sezon açılışını yaptığı sergi, 6 Kasım'a kadar görülebilecek.