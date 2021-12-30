Üye Girişi
Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor - Son Dakika

Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor

30.12.2021 12:51
Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor

Antalya'da kayınbiraderi Oktay Kara'yı toplam 33 bıçak darbesiyle sokak ortasında öldüren 45 yaşındaki Ramazan Uysal hakkında 'ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede ortaya çıkan detaylar dehşete düşürdü. Uysal'ın sustalı bıçakla 17 kez başından bıçakladığı belirlendi.

Antalya'da 17 Ekim günü kayınbiraderini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren Ramazan Uysal (47) hakkında 'ömür boyu hapis' istemiyle iddianame hazırlandı. Daha önce 'boşanma meselesi' yüzünden tartışan Oktay Kara ve Ramazan Uysal sokakta karşılaştı. İkili arasında yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda Ramazan Uysal, 33 bıçak darbesiyle kayınbiraderini öldürürken, bu darbelerden 17'sini ölümcül olmak üzerine Kara'nın başına sapladığı ortaya çıktı.

BIÇAKLA CİNAYET ANI KAMERAYA YANSIDI

Olayı görenlerin tepkisi ile Ramazan Uysal, elindeki bıçağı park halindeki otomobilin altına atıp kaçtı. Çevredekiler, Ramazan Uysal'ı yakalayıp, tekme tokat dövmeye başladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri Ramazan Uysal'ı linç edilmekten kurtarıp, araçlarına aldı.

Yaralanan Oktay Kara, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ramazan Uysal'ın dövüldüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

"ABLAMDAN UZAK DUR"

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Ramazan Uysal hakkında ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüphelinin, maktulün ablası ile resmi nikahlı olduğu belirtilen iddianamede, "Ramazan Uysal'a eşi boşanma davası açmıştır. Ancak Uysal boşanmak istememektedir. Maktul, ablası ile birlikte yaşamaktadır. Maktul ve şüpheli organize sanayi bölgesinde çalışmaktadırlar. Olaydan bir hafta önce şüpheli ve maktul işe gitmek üzere servis bekledikleri sırada maktulün şüpheliye 'ablamdan uzak dur' demiştir" denildi.

İddianamede katil zanlısının, kurbanın vücuduna 33 kez bıçak darbesi vurduğu, bunların 17'sinin de kafasına denk geldiği vurgulandı.

Ramazan Uysal'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

YORUMLAR
500

Antalya, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor - Son Dakika


Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş         
12:46
Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar yok Son Dakika! MEB'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: Atıfta bulunulduğu gibi bir karar..         
11:38
Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı Kaza yapan sürücü direksiyon başında uyuya kaldı         
10:23
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek, gündemimizde değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı: Yüz yüze eğitime ara vermek,..         
09:25
Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim Yeşilçam'ın efsane ismi Aydemir Akbaş: 95 yaşına gelmeden ölmeyeceğim         
08:44
Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar veriyor Kızının iddialı pozları hakkında konuşan Mehmet Ali Erbil: Her genç kız öyle pozlar..         
00:53
Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan minik Asiye'yi bekleyen iki risk         
20:51
İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın İzzet Altınmeşe, oğlunun vefatı sonrası ilke kez konuştu: Allah kimseye evlat acısı..         
19:48
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk cevap: Bu bir fitne siyasetidir Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun "Belediye başkanlarım dinleniyor" iddiasına AK Parti'den ilk..         
18:01
Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama Roberto Carlos ve Marcelo, Fenerbahçeli olacak mı? Heyecan yaratan resmi açıklama         
18:00
Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi davran Pervin Buldan, soru sorma şekline sinirlendiği hakime parmak salladı: Bu adama katil gibi..         
17:49
Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye isyan etti Müge Anlı kayıp albayın peşine düştü! Eşi canlı yayında "Görümcem kocamı alıkoydu" diye..         
16:06
Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor Son dakika! Esenyurt'ta 13 katlı rezidansta yangın çıktı! Nedeni bilinmiyor         
15:48
Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek meblağ         
15:35
Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı Anne ve babasının ölümünü kaldıramayan ünlü manken Ayşe Hatun Önal, kendisini eve kapattı         
15:34
Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm Korkunç cinayetin perde arkası ortaya çıktı: Gönül ilişkisi vardı, namusum için öldürdüm         
15:04

Son Dakika Haberleri
12:51 Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor
12:50 Bahçeli'nin "İmamoğlu suçluysa görevden alınmalı" sözlerine CHP'den tepki: Önce İstanbul'da kaybettiğin mitilini bul
12:45 Kripto parada kaybetti! Eşini 'Dua' ederek öldürmeye gitmiş
12:34 Merkez Bankası günlük kur rakamını ve altın fiyatını açıkladı
12:25 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş da koronavirüse yakalandı
12:23 Yeni yıla Uludağ'da girmenin tek kişilik bedeli 3 bin 500 lira
12:18 DİAYDER iddianamesi kabul edildi! 23 şüpheli, 18 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak
12:18 Covid-19 yasaklarını delenleri rezil etmek için sokak sokak gezdirip teşhir ettiler
12:09 1 yılda fiyatlar yüzde 200 arttı: Kuru yemişte gram dönemi başladı
12:06 Küçük Asiye'nin yaralandığı saldırıda, pitbulların sahibi olan site yöneticisi konuştu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2021 12:58:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sustalı bıçağını tam 17 kez kayınbiraderinin kafasına saplamıştı! Müebbetle yargılanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement