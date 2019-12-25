Susturulan kadınların hikayesi izleyiciyle buluştu - Son Dakika
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Susturulan kadınların hikayesi izleyiciyle buluştu

6 saat önce

Kadın hikayelerine farklı bir bakış sunan 'Şirin; Susturulan kadınların öyküsü' adlı tiyatro oyunu Burdur'da izleyiciyle buluştu.

Susturulan kadınların hikayesi izleyiciyle buluştu, System.String[]

Kadın hikayelerine farklı bir bakış sunan 'Şirin; Susturulan kadınların öyküsü' adlı tiyatro oyunu Burdur'da izleyiciyle buluştu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Konferans ve Sergi Salonunda izleyiciyle buluşan oyun sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Şirin ile Ferhat'ın dillere destan hikayesinin anlatıldığı oyun izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Ayça Uçar'ın kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini Ufuk Emek ile Evrim Aktaş yaptı. Oyunda; Çağla Yaman, Nevin Barakalı, Sevda Aytan, Ayşegül Sağır, Ayşegül Yumrutepe, Tuba Benek, İlayda Pütün, Tutku Sekmen adlı oyuncular ile dansçılar Sinem Koroç ve Hilmi Dönmez rol aldı. Kalabalık bir oyuncu kadrosu tarafından, susturulan kadınların anlatıldığı oyun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Yönetmen Ufuk Emek, 'Şirin; Susturulan kadınların öyküsü' kadın hikayelerine farklı bir bakış sunmakta. Bütün aşk hikayelerinde, özellikle yüceltilen erkeğin yanında yok sayılan kadına işaret etmekte, yok sayılan kadının altını çizmekte ve özellikle oyunun finalinde de ülkemizdeki kadın şiddetine dikkat çekmekte dedi.

Şirin karakterini canlandıran oyuncu Çağla Yaman, Şirin olarak her defasında, özellikle kadın olarak bunu yaşamak. Hem cinslerimin yaşadığı sıkıntıya da sonunda değinmek. Masalla başlıyor ama konunun detayında masal olmadığını da göstermek çok daha başka bir duygu. Her defasında duygulanıyorum. Şuramda bir yumruk oluyor. Yeteri kadar sustuk, susmayalım artık, ölmeyelim de diye konuştu.

MAKÜ Sosyal Çalışma Topluluğu Başkanı Kadriye Tekin de, Sosyal Çalışma Topluluğu olarak kadın cinayetlerinin farkındayız. Bunu insanlara anlatmak için böyle bir etkinliğe vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Yani kadınlar susturuluyor, susturulmasını istemiyoruz. Göz ardı edilsin istemiyoruz. Kadınlarımız susmasın, avazı çıktığı kadar bağırsın dedi.


Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:21 Kaynak: DHA
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