Susurluk'a Tepebaşı örneği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Susurluk'a Tepebaşı örneği - Son Dakika

Susurluk'a Tepebaşı örneği

6 saat önce

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ile bir araya geldi.

Susurluk'a Tepebaşı örneği, System.String[]

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney ile bir araya geldi. Başkan Ataç'tan çalışmalarını dinleyen Başkan Güney, "Belediyedeki huzur ve güven tüm ilçeye yayılmış durumda. Bunu örnek alacağız" dedi.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yerel yöneticiler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Ataç son olarak Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında konuk etti. Susurluk Belediye meclisi üyeleri Bülent Anar ve Murat Kula'nın da bulunduğu ziyarette Başkan Ataç ve Başkan Güney, belediyecilik çalışmaları üzerine sohbet etti. Konuğuna ziyaretinden dolayı teşekkür eden Başkan Ataç, Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeler hakkında da bilgi verdi.


Başkan Güney'in Susurluk'ta güzel işlere imza atacağına inandığını belirten Başkan Ataç, "Sevgili Nurettin Güney, 31 Mart seçimlerinde önemli bir başarı elde ederek başkanlığa seçildi. Susurluk halkı kendisini tercih etmiş, ben de tebrik ediyorum. Tepebaşı modeli, herkesin beğenisini toplayan bir hal aldı. Susurluk tüm ülkemizin bildiği güzel bir ilçemiz, daha da güzel işler yapılacağına inanıyorum. Bu güzel işlerde bizim desteklerimiz de kendileri ile birlikte olacak" diye konuştu.


"Son derece planlı bir kent"


Başkan Ataç'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür eden Başkan Güney de, " Eskişehir, her alanda örnek alacağımız bir kent. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile tanıştığımız için de olağanüstü memnunum. Şehrini, insanını sevmek ne demektir, kendisinde gördük. Başkan Ataç'ı da Susurluk'a davet ediyoruz, ilçemiz Türkiye'nin en güzide yerlerinden bir tanesi. Çalışmaya ve üretime dayalı hizmet, milletimizin ihtiyacı. Bu anlamda, Susurluk'a ne gibi yatırımlar yapabilir, nasıl projeler üretebiliriz diye istişarelerde bulunduk. Tepebaşı bölgesi, son derece planlı bir kent. Belediye binasına girdiğim andan itibaren bir huzur ve düzen hissettim. Bu huzur ve düzenin, buradan tüm ilçeye yayılmış olduğunu düşünüyorum. Biz bunu örnek alacağız, Susurluk olarak buna ihtiyacımız var. Ataç ile bir araya gelmekten dolayı şeref duydum" dedi.


Buluşmada Başkan Güney, Başkan Ataç'a meşhur Susurluk ayranını sembolize eden bir biblo armağan etti. Başkan Ataç da Başkan Güney'e Devrim arabasının camdan bir figürünü hediye etti.


Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:21 Kaynak: İHA
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