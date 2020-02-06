Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Kazım Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Kazım Kurt'u ziyaret etti - Son Dakika

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Kazım Kurt'u ziyaret etti

6 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ağırladı.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney Kazım Kurt'u ziyaret etti, System.String[]

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ağırladı.


Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir dizi temasta bulunmak üzere Eskişehir'e gelen Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i misafir etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarette iki başkan da bir süre sohbet etti.


Eskişehir'i ve Odunpazarı'nı çok beğendiğini belirten Güney, Eskişehir'in Dünya'ya ve Türkiye'ye örnek bir Avrupa kenti olduğunu vurguladı. Odunpazarı'ndan çok etkilendiğini ifade eden Güney, Başkan Kurt'u Odunpazarı'nda gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik etti. Güney, "Bizim için Eskişehir, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın marka kenti. Başkan Kurt'u ziyaret ettiğimiz için de ayrıca mutluyuz, misafirperverliği için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


"Odunpazarı belediyesi'ni hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz"


Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kurt, Güney'e nazik ziyareti için teşekkür etti. Eskişehir ve Odunpazarı Halkı için çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı Belediyesi'ni hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Odunpazarı Belediyesi katılımcı, sosyal demokrat bir yönetim anlayışına sahip. Gelecekte de bu anlayışımızı paydaşlarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:36 Kaynak: İHA
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