Son Dakika Haberleri: Susurluk Belediyesi, Nilüfer'i örnek alacak
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Susurluk Belediyesi, Nilüfer'i örnek alacak

1 saat önce

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay erdem'i ziyaret etti.

Susurluk Belediyesi, Nilüfer'i örnek alacak, System.String[]

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay erdem'i ziyaret etti. Güney, kardeş şehir olmak için de talepte bulundu.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney'i makamında ağırladı. Başkan Turgay Erdem'e 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunan Nurettin Güney, çalışmalarında başarılar diledi. Susurluk'un ekonomisi hakkında bilgiler veren Başkan Güney, Nilüfer Belediyesi'nin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmak istediklerini dile getirdi. Susurluk'un kendilerinden büyük beklentileri olduğunu belirten Başkan Nurettin Güney, "Bizim yerimizde sayma lüksümüz yok. Bizim insanımıza faydalı olmamız gerekir. Birçok kaynak ve özelliğe sahip ilçemizi hak ettiği değere ulaştırmak istiyoruz. Nilüfer Belediyesi'nin tecrübelerinden yararlanmak istiyoruz" dedi.


Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Nilüfer Belediyesi ile kardeş şehir olmak için de talep de bulundu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, iş birliği için gerekeni yapmaya hazır olduklarını söyledi. Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarıyla Türkiye'de birçok kurum ve kuruluşa örnek olduğunu belirten Turgay Erdem, Susurluk Belediyesi'ne de kapılarının açık olduğunu ifade etti. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 06:30 Kaynak: İHA
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