Balıkesir ile Bursa il sınırında bulunan Susurluk Çayı'nda balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Balıkesir'in Susurluk ve Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçeleri arasından geçen çayda az sayıda balığın telef olduğunu gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine Balıkesir Tarım ve Orman Müdürlüğünce ölü balıklar ile akarsudan numune alındı.

Olayın nedeni, laboratuvarda yapılacak inceleme sonucu belirlenecek.

Geçmişte de aynı bölgede bu aylarda balık ölümlerine rastlandığı ve bunun sebebinin oksijen yetersizliği olduğu öğrenildi.