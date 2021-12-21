SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3 - Son Dakika

KADIKÖY'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

Olay dün akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor. Öte yandan Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Bilecik'e gönderildi

ZİYA BANDIRMALIOĞLU KİMDİR?

1997 yılında Susurluk davası sanıkları arasında ve tutuklu olarak yargılanan Ziya Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edilmişti. Ziya Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No'lu DGM'de görülen Susurluk davasında, aralarında İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça'nın arasında bulunduğu 13 sanıklar birlikte "Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskün yerlerde silahlı olarak dolaştıkları" gerekçesiyle 12 Şubat 2001'de 4'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Susurluk davasında verilen cezalar, 15 Ocak 2002'de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti.