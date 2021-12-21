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SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3 - Son Dakika

SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3

21.12.2021 13:16

KADIKÖY'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti.

KADIKÖY'de ünlü restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Çatışmada 3 kişi de yaralandı. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor.

Olay dün akşam Kadıköy'deki ünlü restoranda meydana geldi.  Edinilen bilgiye göre iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve bir çok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Silahlı kavgada 3 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmada 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise aranıyor. Öte yandan  Ziya Bandırmalıoğlu'nun cenazesi toprağa verilmek üzere Bilecik'e gönderildi

ZİYA BANDIRMALIOĞLU KİMDİR?

Eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu'nun adı son olarak 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlere ilişkin JİTEM davasında gündeme gelmişti. Bandırmalıoğlu, Ankara JİTEM davasında Mehmet Ağar'ın da arasında bulunduğu eski Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin, eski MİT'çi Korkut Eken ile Ayhan Çarkın'ın da bulunduğu eski özel harekat polisleriyle birlikte "Cürüm işlemek için oluşturulan silahlı teşekkülün faaliyeti kapsamında insan öldürmek" suçlarından yargılanıyordu. 19 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği beraat kararı İstinaf Mahkemesi'nde bozulmuştu, bunun üzerine dosya Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülmeye başlanmıştı. Eski MİT'çi Tarık Ümit'in kaçırılması ve öldürülmesi, Behçet Cantürk'ün öldürülmesi gibi eylemlerle suçlanan Ziya Bandırmalıoğlu bu dava kapsamında, 26 Ocak 2013'te tutuklanmış ve 27 Kasım 2013'te tahliye edilmişti.

1997 yılında Susurluk davası sanıkları arasında ve tutuklu olarak yargılanan Ziya Bandırmalıoğlu polislik mesleğinden ihraç edilmişti. Ziya Bandırmalıoğlu, İstanbul 6 No'lu DGM'de görülen Susurluk davasında, aralarında İbrahim Şahin, Mehmet Korkut Eken Ayhan Çarkın, Yaşar Öz, Haluk Kırcı ve Ayhan Akça'nın arasında bulunduğu 13 sanıklar birlikte "Halk arasında korku, endişe ve panik yaratacak şekilde, ammenin selameti aleyhine kasten adam öldürme, adam kaldırma, yağma cürümlerini işlemek üzere silahlı teşekkül oluşturdukları, teşekkül mensuplarının dağlarda, kırlarda, genel yollarda, meskün yerlerde silahlı olarak dolaştıkları" gerekçesiyle 12 Şubat 2001'de 4'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Susurluk davasında verilen cezalar, 15 Ocak 2002'de Yargıtay tarafından onanarak kesinleşmişti.

SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3
SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3
SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3
SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3

Özel Harekat, Kadıköy, kavga, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU ÖLDÜRÜLDÜ (3 - Son Dakika
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