SUSURLUK DAVASI HÜKÜMLÜSÜ ZİYA BANDIRMALIOĞLU CİNAYETİ SANIKLAR OLAYI ANLATTI

KADIKÖY'de Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve eski polis Şahin Aslan'ın öldürülmesine ilişkin sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Fuat Çakır, Ziya Bandırmalıoğlu'nun kamuoyunda bilinen eski hükümlü kişilerden bahsetmesinden dolayı rahatsız olduğunu söylediğini ve bunun üzerine tartışmanın başladığını ifade etti. Fuat Çakır savunmasında, "Bağrışma sesleri duyunca refleks olarak Ziya'nın bulunduğu tarafa döndüm ve elinde silah olduğunu gördüm. Ziya silahı tam belinden çekmişti. Ben de eline yapıştım, bileğini tuttum. O sırada silah patladı. Namlusunu tutup kıvırmaya çalıştım. Elinden silahı almaya çalışırken yere düştük. Tam o esnada silah iki el daha ateş aldı. Ben bu sırada yaralandım. Namluyu Ziya'nın üzerine doğru çevirdim. Bu sırada iki el daha patladı. Bunun üzerine Ziya yere yığıldı" dedi.

Kadıköy'de bulunan ünlü restoranda 20 Aralık 2021 tarihinde silahlı kavga çıktı. Kavgada Susurluk davası hükümlüsü ve birçok davada adı geçen eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ile eski polis Şahin Aslan hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Olay sonrasında yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Caner Koç SEGBİS sistemi ile bağlandı. Diğer sanıklar Mehmet Öksüz, İbrahim Baltacı, Mert Muhammet Beyoğlu ve mağdur tarafı duruşma salonuna geldi. Sanık Engin Abidinoğlu ise firari durumda bulunurken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"BEN MASAYI SİPER ALARAK ŞAHİN'E DOĞRU ATEŞ ETTİM"

Tutuklu sanık Fuat Çakır savunmasında, "Olay günü yemek yerken Caner Koç maktullerden Ziya Bandırmalıoğlu'nu eskiden beri tanıdığını söyleyerek sohbet esnasında adı geçince telefon ile aradı. Olay öncesinde maktulleri tanımam. Masaya geldikten sonra Ziya'nın agresif konuşmaları oldu. Bazı kamuoyunda ismi geçen eski hükümlü kişileri tanıdıklarını söyledi. Kendisinin de eski özel harekat polisi olduğunu söyledi. Ben Ziya'nın bu konuşmalarından rahatsız oldum. Çeşitli isimler yattığı cezaevlerinden bahsederek konuşması nedeni ile rahatsız olunca kendisini uyardım ve benim masamda bu isimlerden bahsetme dedim. Masadakiler ortamı yumuşatmaya çalıştılar. Ben Ziya'yı uyardıktan sonra ayağa kalktı. Ben gidiyor sandım ve oralı olmadım. Bağrışma sesleri duyunca refleks olarak Ziya'nın bulunduğu tarafa döndüm ve elinde silah olduğunu gördüm. Ziya silahı tam belinden çekmişti. Ben de eline yapıştım, bileğini tuttum. O sırada silah patladı. Namlusunu tutup kıvırmaya çalıştım. Elinden silahı almaya çalışırken yere düştük. Tam o esnada silah iki el daha ateş aldı. Ben bu sırada yaralandım. Namluyu Ziya'nın üzerine doğru çevirdim. Bu sırada iki el daha patladı. Bunun üzerine Ziya yere yığıldı. Ben de silahı elinden aldım. Arkamı döndüğümde Şahin'in çift tabanca ile ateş ettiğini gördüm. Herkes yerde idi. Ben masayı siper alarak Şahin'e doğru ateş ettim. Kendimi savunmak için Şahin'i vurmak zorunda kaldım. Kaçma şansımız yoktu zaten yaralanmıştık. Ben kendilerini tanımam ama hasımlarımızdan birisi bunları özel olarak yollamış olabilir. Üzerimi atılı suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ZİYA'NIN SİLAH ÇEKTİĞİNİ GÖRÜNCE 'DUR YAPMA' DEDİM"

Tutuklu sanık Ayhan Çakır savunmasında, "Fuat Çakır benim abim olur. Kendisi ile yemek yemek için buluştuk. Buluştuğumuz restoranda ayrıca onun misafirleri de vardı. Bu misafirlerin arasında maktuller Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Arslan da vardı. Bu şahıslar Caner Koç'un misafiri olarak sonradan geldiler. Ben olaydan önce kendilerini tanımıyordum. Masada yemek yiyip konuşurken muhtemelen Ziya Bandırmalıoğlu'nun kafası güzeldi ve bir anda gaza gelip silah çekti. Ziya'nın silah çektiğini görünce 'dur yapma' dedim. Bu sırada abim Fuat Çakır, Ziya'nın eline hamle yaptı ve boğuşurken silah birkaç kez patladı. Ziya'nın ateş etmesi üzerine ben ve abimde yaralandık. Bunun üzerine ben de üzerimdeki silahı çekerek ateş ettim. Bu sırada arkamdan Şahin Arslan'ın iki silahla bana ateş ettiğini fark ettim. Arkamı döndüğümde Şahin'in silahından çıkan 3 kurşunla yaralandım. Dönüp kendimi savunmak için Şahin'e doğru ateş ettim. En fazla bir ya da iki el ateş etmişimdir. Fuat ve Ziya boğuştuktan sonra yere düşerken Fuat Ziya'nın silahını alıp Şahin'e doğru ateş etti. Mehmet Çakır'da bizim vurulduğumuzu görünce bizi ve kendisini korumak için ateş etmiştir. Suç örgütüne üye olma suçlamasını kabul etmem. Ben ticaret ile uğraşan bir esnafım. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

"MASADA DERİN DEVLETTEN BAHSETTİLER"

Tutuklu sanık Mehmet Çakır, "Ben olay öncesinde Ziya ve Şahin'i tanımıyordum. Bir ara dışarı çıktım. Geldiğimde masadalardı. Masada derin devletten, çeşitli suç örgütü liderleri olduğu söylenen kişilerin isimlerinde bahsettiler. Bunlar ile yakın olduklarını söylediler. Bir ara konuyu yata getirdiler. Biz bu yatı alırız gibi şeyler söylediler. Ancak yatın kime ait olduğunu ve ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra bu konuşmalar üzerine Fuat Çakır rahatsız olarak kendisini uyardı. Çeteciler ile işimiz olmaz gibi şeyler söyledi. Zaten Ziya ve Şahin alkollülerdi. Daha sonra Ziya 'anlarsınız, anlarsınız ama iş işten geçmiş olur' gibi şeyler söyleyerek masadan kalktı. Bu sırada belindeki silahı çekip sol tarafta oturan Fuat Çakır'ın kafasına doğru yönlendirirken bir anda Ayhan Çakır'ın bağırması üzerine Fuat Çakır dönerek Ziya'nın eline vurup silahı aşağı doğru yönlendirdi. Bu sırada silah ilk ateşi aldı. Bu çıkan mermi ile Ayhan Çakır yaralandı. Ben ve Mehmet Öksüz dur yapma diye bağırdık. Fuat ile Ziya boğuşurken Ziya tekrar tetiğe bastı ve masanın üzerinden 3-4 el ateş etmiş oldu. Ziya ilk tetiğe bastığı anda Şahin'de belindeki silahı çıkartıp ateş etmeye başladı. Ayhan'a Fuat'a ve bana doğru ateş etti. Ben de bunun üzerine kendimi savunmak için karşı tarafa ateş ettim. Ancak öldürme kastım yoktu. Biz kendimizi savunduk. Biz aileyiz, akrabayız, suç örgütü suçlamasını kabul etmem" dedi.

Duruşmada dinlenen tanık Alper K., "Fuat ile ticari ilişkilerim var bu yüzden restorana yemek yemeğe gitmiştim. Bir tekne konusu hakkında konuştular. Daha sonra Fuat bu konunun benimle ne ilgili var dedi. Ziya da bunun üzerine 'Biz artık bu işin içindeyiz' dedi. Fuat da 'ben ne yapayım beni ilgilendirmez' dedi. Alkolün de etkisiyle iki taraf da gerilmeye başladı. Fuat olayın başlamasından hemen önce 'çıkın gidin' dedi. Bunun üzerine Ziya belinden silahı çekti. Fuat da Ziya'nın elinden tuttu. Biz 'yapma' diye bağırdık. Ben silahın çekildiğini görünce hemen oradan uzaklaştım. Devamında ne oldu hiç birini görmedim" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Caner Koç'un tahliyesine karar verdi. Ayrıca heyet İbrahim Baltacı, Mehmet Öksüz ve Mert Muhammet Beyoğlu'nun adli kontrolünü kaldırdı. Mahkeme, firari durumda olan Engin Abidinoğlu'nun hakkında çıkartılan yakalama emrinin infaz edilmesinin beklenmesi ve Fuat Çakır, Ayhan Çakır ve Mehmet Çakır'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Ziya Bandırmalıoğlu ve Şahin Aslan'ın ölümüne ilişkin, şüpheliler Fuat Çakır, Ayhan Çakır, Mehmet Çakır ve Engin Abdioğlu hakkında "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ikişer kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. İddianamede, şüpheli Fuat Çakır'ın "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından toplamda 15 yıla kadar hapsi, diğer şüphelilerin "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve yardım etme" suçundan değişen oranlarda hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.