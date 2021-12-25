Susurluk hükümlüsü Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde bir tutuklama - Son Dakika

20 Aralık'ta bir restoranda çıkan silahlı kavgada, Susurluk davası hükümlüsü eski özel harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu ve emekli polis Şahin Aslan öldürülmüş, dört kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan sekiz şüpheliden dördünün hastanedeki tedavisi devam ederken, diğer dört şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Şüphelilerden biri savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest kalırken, iki şüpheli adli kontrol, bir şüpheli isetutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hakimlik, bir şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, şüphelilerden ikisini ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.