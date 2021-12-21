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Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü! - Son Dakika

Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!

21.12.2021 13:41

Kadıköy'de yaşanan silahlı kavgada Susurluk hükümlüsü eski özel harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu ve ihraç polis Şahin Aslan hayatını kaybetti. Kavgada 5 kişi de yaralandı.

Kadıköy Kalamış'ta dün akşam saatlerinde bir restorana gelen Ziya Bandırmalıoğlu ile daha öncesince aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir grup arasında silahlı kavga çıktı. Yaşanan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan Bandırmalıoğlu ile emekli polis Şahin Aslan öldürülürken 5 kişi de yaralandı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ziya Bandırmalıoğlu, 90'lı yıllarda işlenen birçok faili meçhul cinayetlerde adı geçen eski bir özel hareket polisi ve Susurluk davası hükümlüsüydü.

"CİNAYETLERİ HATIRLAMIYORUM" DEMİŞTİ

90'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler ve Susurluk soruşturmasından aranan eski Özel Harekat polisi Ziya Bandırmalıoğlu, 25 Ocak 2013'te Bilecik'te yakalanarak cezaevine konmuştu. Bandırmalıoğlu'nun savcıya verdiği iki saatlik ifadede cinayetlerle ilgili soruya 'Hatırlamıyorum' cevabını verdiği öğrenilmişti.

Bandırmalıoğlu'na savcılık sorgusunda eski Özel Harekatçı Ayhan Çarkın'ın ve MİT Kontraterör Dairesi eski Başkanı Mehmet Eymür'ün beyanları soruldu. Savcı ayrıca 1996 yılında kaçırılan MİT muhbiri Tarık Ümit'in cesedinin yerini bilip bilmediğini sordu. Bandırmalıoğlu ise kaçırıldığı gün Tarık Ümit ile görüştüğünü doğruladı. Ümit ile tesadüfen karşılaştıklarını öne süren Bandırmalıoğlu "Bunu o dönemde hem komisyona hem mahkemeye anlattım. Hal hatır sorduktan sonra vedalaştık. Sonrasında yaşananlarla ilgili bilgi sahibi değilim" dedi.

FAİLİ MEÇHULLERİN KİLİT İSİMLERİNDEN BİRİYDİ

Bandırmalıoğlu'na 1994 yılında Ankara'da gözaltına alınan dört üniversite öğrencisinin akıbeti, Ankara'da 1994'te öldürülen Avukat Yusuf Ekinci, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Namık Erdoğan, Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın ve Avukat Faik Candan, işadamları Savaş Buldan ve Behçet Cantürk cinayetleri de soruldu. Bandırmalıoğlu, tüm bu iddialarla ilgili olarak Susurluk davasında yargılandığını hatırlattı ve üç sayfalık ifadesinde DHKP-C, Hizbullah ve PKK'ya yönelik operasyon yaptıklarını anlattı. Bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili İstanbul'da yer göstermelerde de bulunan Ayhan Çarkın'ın ifadelerinin dikkate alınmamasını istedi. Çarkın'ı kokain kullanmakla suçlayan Bandırmalıoğlu "Zaten psikolojik sorunları da var. Olayların üzerinden 19 yıl geçti. Dolayısıyla hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Suç örgütü üyesi olmak ve tasarlayarak adam öldürmek suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Bandırmalıoğlu, tutuklandı ve Sincan Cezaevi'ne kondu. 194 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak daha sonra çeşitli suçlara daha karıştı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17 sanıkla birlikte "Suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları ve örgüte üye oldukları" iddiasıyla yeniden yargılandı. Bu suçlardan da 7 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak 2009'da tahliye edildi.

Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü!

Kadıköy, kavga, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk hükümlüsü, eski Özel Harekatçı Ziya Bandırmalıoğlu silahlı kavgada öldürüldü! - Son Dakika


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