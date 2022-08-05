Susurluk ilçesinde dün meydana gelen ve yaklaşık 16 hektarlık alanda etkili olan orman yangını bölgesinde soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Orman Genel Müdürlüğü, Balıkesir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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