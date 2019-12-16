Susurluk iş adamlarına tanıtılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Susurluk iş adamlarına tanıtılacak - Son Dakika

Susurluk iş adamlarına tanıtılacak

6 saat önce

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Ekonomi yazarı Celal Toprak'ı ilçeye davet etti.

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Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Ekonomi yazarı Celal Toprak'ı ilçeye davet etti.


Tanıtım toplantıda bir konuşma yapan Başkan Güney, tarım-hayvancılık, gıda sanayi ve sağlık turizmi alanında Susurluk'un yatırımcılar için gerekli potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Güney, "Bu potansiyelimizi tanıtması ve gerekli yerlere duyurması için değerli gazete yazarı Celal Beti ilçemize davet ettik. Ekonomi yazarı Celal Toprak'tan Susurluk'u yatırımcılara tanıtması yönünde çalışmalar yapmasını bekliyoruz ve yatırım yapmak isteyenlere kapılarımız her zaman açık" şeklinde konuştu.


Faydalı bir toplantı yaptıklarını belirten Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, "Susurluk'un yatırım potansiyeli olan bazı bölgeleri başkanımızla birlikte gezdik. Gördüğüm kadarıyla birçok avantaja sahipsiniz. Şehrinizi geliştirmeye çalışan bir başkanınız var. Kaymakamıyla, şehir ekonomisinin önderleriyle bugün burada bir araya geldiğinize göre hepiniz bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Ben de iş dünyasının ilgisini buraya kanalize etmek için elimden geleni yapacağım" dedi.


Susurluk'a yatırımcıları çekmek için neler yapılabileceğinin konuşulduğu toplantıya Kaymakam Osman Ateş, Ticaret Odası Başkanı İlker Kurt, Ticaret Borsası Başkanı Sefer Göçer, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aydın Sait, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mete Seyfeli, Belediye Meclis Üyeleri Ömer Öztürk, İsmail Şafak, Kamil Güler, Gürhan Cihan, Bülent Anar, Kaya Kural, İrfan Ayyıldız, Eski Meclis Üyesi Niyaser Karadeniz, basın danışmanı Serdar Topraktepe, Filiz Sonmaz ve Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Sarı katıldı. - BALIKESİR

Nurettin Güney, Celal Toprak, Susurluk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 06:30 Kaynak: İHA
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