Susurluk Şeker Fabrikası çiftçiye daha çok kazandırmak için sözleşmeli tarıma geçecek - Son Dakika

Susurluk Şeker Fabrikası çiftçiye daha çok kazandırmak için sözleşmeli tarıma geçecek

22.03.2021 11:03
Susurluk Şeker Fabrikası çiftçiye daha çok kazandırmak için sözleşmeli tarıma geçecek, System.String[]

Türkşeker Susurluk Şeker Fabrikası, son 20 yılın üretim rekoruna imza attığı 2020-2021 dönemindeki rakamları daha yukarı taşımak için çalışmalarına devam ediyor.

Türkşeker Susurluk Şeker Fabrikası, son 20 yılın üretim rekoruna imza attığı 2020-2021 dönemindeki rakamları daha yukarı taşımak için çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ bünyesinde Balıkesir'in Susurluk ilçesinde faaliyet gösteren ve 66 yıllık geçmişi bulunan fabrika, geçen ekim ayında başlayıp 116 gün süren dönemde 746 çalışanla 652 bin ton pancar işledi.

Bu süreçte elde ettiği 83 bin 410 ton şekerle son 20 senenin üretim rekorunu kıran fabrikada ayrıca 29 bin 400 ton melas, 174 bin ton küspe ve 17 bin 300 ton kuyruk üretildi.

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, AA muhabirine, Marmara Bölgesi'nin tek şeker fabrikası olarak verimli bir kampanya dönemi geçirmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine rağmen tesislerde revizyon da yapmaya çalıştıklarını belirten Çelik, "Kampanyamız sırasında virüsün yayılımı devam etti. Buna rağmen en iyi üretimimizi gerçekleştirdik. Fabrikada 173 bin 517 ton yaş pancar posası elde edip yüzde 90'ını paketledik. Geçen yıl 818 milyon liralık bir katma değer oluşturduk. İnşallah önümüzdeki dönemde bu verilerin daha da üstüne çıkacağız." dedi.

Melastan etil alkol üreterek salgınla mücadeleye katkı sağladılar

Çelik, ürettikleri melasın hayvancılığın yanı sıra gıda sanayisinde kullanıldığını anlattı.

Özellikle Kovid-19 sürecinde ihtiyaç duyulan dezenfektan ve kolonyanın ham maddesi etil alkolün de melastan elde edildiğini aktaran Çelik, "Melastan etil alkol ürettik ve bu sayede koronavirüsün ilk çıktığı dönemde dezenfektan ve kolonya üreticilerinin ihtiyaçlarını karşıladık." diye konuştu.

Hakan Çelik, yaş pancar posasının ise en ucuz hayvan yemlerinden olduğu bilgisini verdi.

Üretim sırasında kesilen pancarın kuyruk kısmını satarak 1 milyon 848 bin lira gelir elde ettiklerini bildiren Çelik, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 5 bin 406 ton 430 kilogram hububat satın aldık. Bunu, Toprak Mahsulleri Ofisinin fiyatının yüzde 2 üstünde, 5 gün içinde ödemek şartıyla aldık. Hedefimiz sözleşmeli tarıma geçmek, çiftçimize kazandırmak ve gelir elde etmesini sağlamak.

2021-2022 kampanya sürecine en iyi şekilde hazırlanacağız. Aldığımız bayrağı daha yükseğe taşıyacağız. Yöremizin kalkınması için uğraşacağız. Marmara'nın en gözde fabrikasını daha yükseğe çıkarmak bizim en büyük hedefimizdir. Bu yıl diğer fabrikaların da yükünü alacak şekilde daha fazla pancar gelecektir. Bundan dolayı kampanya daha uzun sürecektir. Bu nedenle daha çok kişi kazanç sağlayacak ve fabrikamızdaki üretim de daha fazla olacak. Genel Müdürümüzün vereceği hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüp inşallah ulaşacağız."

Marmara Bölgesi, Hakan Çelik, Balıkesir, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Susurluk Şeker Fabrikası çiftçiye daha çok kazandırmak için sözleşmeli tarıma geçecek - Son Dakika Ekonomi


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