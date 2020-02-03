Susurluk Şeker Fabrikasından Manyaslı pancar üreticilerine yönelik toplantı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Susurluk Şeker Fabrikasından Manyaslı pancar üreticilerine yönelik toplantı - Son Dakika Ekonomi

Susurluk Şeker Fabrikasından Manyaslı pancar üreticilerine yönelik toplantı

6 saat önce

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Manyas ilçesinde pancar üreticileriyle bir araya geldi.

Susurluk Şeker Fabrikasından Manyaslı pancar üreticilerine yönelik toplantı, System.String[]

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, Manyas ilçesinde pancar üreticileriyle bir araya geldi.

Ziraat Odası Toplantı Salonu'ndaki toplantıya Manyas Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Danç, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Erdal Ok, Manyas Süt Üreticileri Birliği Başkanı Fevzi Karakaş da katıldı.

Pancar çiftçisine müjdeler veren Çelik, "Susurluk Şeker Fabrikasında pancar bedellerinin ton başına ödemede yüzde 12 polar fiyat garantisini veriyoruz. Yani 12 polar altındaki tüm değerler yüzde 12 olarak kabul edilecek." dedi.

Sektörün röntgenini çektiklerini belirten Çelik, "Artık küspe bedellerini de üreticinin kendisine ödeyeceğiz. Küspe kartını kaldırdık, artık tüccara kart satışı olmayacak. Çiftçi bizzat nüfus kağıdıyla fabrikadan küspesini teslim alacak, küspe işi ticarete dökülmeyecek, çiftçi küspe hakkını kullanmayacaksa fabrikaya dilekçe ile başvuracak ve küspe bedelini fabrika ödeyecek. Küspe bedellerinin yarısını mayısta, kalanını da Kurban Bayramı'ndan önce ödeyeceğiz." diye konuştu.

Hakan Çelik, Susurluk, Manyas, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:40 Kaynak: AA
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