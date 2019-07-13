Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Susurluk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı

4 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Susurluk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 2 farklı araç içerisinde sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Balıkesir kara yolu Susurluk Şeker Fabrikası mevki'inde S.M. idaresindeki 34 AP 1940 plakalı araç ile T.D. yönetimindeki 39 AAF 737 ve R.A. idaresindeki 34 SZ 2579 plakalı araçlar çarpıştı. Zincirleme kaza meydana geldi. İki farklı araçta sıkışan S.M, T.D, N.D. Susurluk itfaiyesi tarafından kurtarıldı. Kazada yaralanan S.M, K.K, S.M, T.D, N.D, R.A, O.U, A.Ç, RG.Ü., 112 ekiplerince Susurluk Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BALIKESİR
Balıkesir, Susurluk, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TOKİ, 267 konutu açık artırma ile satışa sundu TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Taksici ile müşterisi arasında köprü parası kavgası kameralarda Rapor yazmayan aile hekimlerini darp eden saldırgan tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:53:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 9 kişi yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]