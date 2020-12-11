Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Susurluk'ta 4.1 büyüklüğünde deprem
11.12.2020 18:02
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'ın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Balıkesir'in Susurluk ilçesinde saat 17.37'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.
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