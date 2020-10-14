Susurluk'ta 40 bin maske dağıtılacak - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki Susurluk Ateşi Sosyal ve Kültürel Dayanışma Derneği, 40 bin maske dağıtacak.
Dernek üyeleri, 'Susurluk için maskeni tak ve örnek ol' sloganıyla hayırsever işadamlarından aldıkları maskeleri vatandaşlara verecek.
Dernek başkanı Hakan Ergün, "İlk etapta 20 bin adet dağıttığımız maske sayısını 40 bin oluncaya kadar devam ettireceğiz. Kampanyamıza destek veren başta kaymakamımız sayın Osman Ateş'e ve değerli destekçilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.
- Kaynak: AA
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