Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi
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Susurluk'ta başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi

39 dakika önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken birçok iş yerini su bastı.

Susurluk'ta başlayan yağış hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkilerken birçok iş yerini su bastı.

Susurluk'ta yağan sağanak, ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde etkili olurken hayatı da olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji tarafından sağanak yağış, sel ve su baskını uyarısı yapılmasına rağmen, bir anda başlayan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki araçlar yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı. - BALIKESİR
Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:47 Kaynak: İHA
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