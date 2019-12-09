Susurluk'ta

Susurluk Belediyesi yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak adına "Bir taş da sen koy" kampanyası başlattı.



Belediyenin yol yapım çalışmalarına katkı sağlamak gayesiyle bir grup hayırsever iş adamları tarafında başlatılan, daha sonra Susurluk Kent Konseyine devredilen "Bir taş da sen koy" kampanyasına ilçedeki iş adamlarından katkı devam ediyor.



"Bir taş da sen koy" kampanyası hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, "2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86'ncı maddesine göre almamız gereken yol harcamalarına katılma payı yerine, vatandaşlarımızı mağdur etmemek için "Bir taş da sen koy" kampanyasını yürütüyoruz. Bu kampanya gönüllülük esasına dayanıyor. Bu şekilde yapılan her yardım, doğalgaz, elektrik, su borcu gibi giderlerini öderken zorlanan vatandaşlarımıza yardımcı olma gayesi taşıyor. Biz bu yöntemle bir taş da onlar için koyuyoruz" dedi.



Başkan Güney, "Susurluk olarak bir değişim içerisindeyiz. ilçemizin geleceği, yollarımızın yapımı, insanlarımızın rahatlığı için bu dönemi hep birlikte geçeceğiz. Yollarımızı bir an önce tamamlayabilmek için halkımızın "Bir taş da sen koy" kampanyasına katkısı çok mühim. Yaşadığı yere sahip çıkmak, sadece orada doğup büyümekle olmaz. Herkes yaşadığı yere aidiyet duygusuyla bağlanmalı, katkı sağlamalıdır. Halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Herkesin en az bir taş koyacağına inanıyorum" dedi. - BALIKESİR