Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor
Son Dakika Güncel Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor - Son Dakika

Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor

6 saat önce

Susurluk Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Mahallesi Beşkardeşler Sokak'ta yolların bozuk olan kısımlarına sıcak asfaltla yama çalışması yapıyor.

Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor, System.String[]

Susurluk Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Burhaniye Mahallesi Beşkardeşler Sokak'ta yolların bozuk olan kısımlarına sıcak asfaltla yama çalışması yapıyor.


Beşkardeşler sokakta yapılan yol çalışmaları yerinde izleyen Başkan Nurettin Güney vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, "alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızda bir yandan parke taş ve kaldırım çalışmalarımız devam ederken diğer yandan da asfaltla yama çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın sorunsuz ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.


Güney, "Kaldırım çalışmalarımız hızlandı"


Susurluk Belediyesi ekipleri ilçede bulunan İstasyon Caddesi ve Milli Kuvvetler Caddesinde kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Esnaf da çeşitli ikramlarla belediye işçilerine destek veriyor.


Başkan Güney; "Yağmurlu havalarda vatandaşlarımız çamurda yürümemeleri, esnafımızın da dükkanlarına kolay giriş çıkış olması için kilit parke taş döşenmesine ara verip, kaldırım çalışmalarına ağırlık verdik. En kısa zamanda bozuk yollarımızın yapımına planlanan program çerçevesinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belediyemizin hizmetleri vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak, şehrimizin sorunlarını çözme doğrultusunda devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

Fen İşleri Müdürlüğü, Nurettin Güney, Burhaniye, Susurluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kayseri'de İYİ Parti'nin standına ve parti binasına saldırı düzenlendi
Güleda Cankel'i öldürdüğünü itiraf etti! Katilin ifadesinin detayları ortaya çıktı İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne hak kazananlar belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 20:17:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]