Susurluk'ta Çerkez peynirinin e-ticaretle satışı için çalışma başlatılacak - Son Dakika

Susurluk'ta Çerkez peynirinin e-ticaretle satışı için çalışma başlatılacak

14.10.2020 10:43
Susurluk'ta Çerkez peynirinin e-ticaretle satışı için çalışma başlatılacak, System.String[]

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Demirkapı Mahallesi'nde üretilen Çerkez peynirinin marka değerini artırmak için çalışma yapacaklarını söyledi.

Susurluk Belediye Başkanı Nurettin Güney, Demirkapı Mahallesi'nde üretilen Çerkez peynirinin marka değerini artırmak için çalışma yapacaklarını söyledi.

Demirkapı Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelen Güney, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir yöresinde zengin peynir çeşitliliği olduğunu anlattı.

Güney, Susurluk'ta hayvancılık ve mandıracılığın yoğun yapıldığını belirterek, "Çerkez kültürünün bir ürünü olması sebebiyle Çerkez peynirinin ön plana çıkması gerektiğine inanıyorum. Susurluk Belediyesi olarak, kendi tesislerimizde ve kuracağımız e-ticaret portalımızda Çerkez peynirinin satışını yapmayı düşünüyoruz. Böylelikle Çerkez peyniri üretmek isteyenler de ekonomik anlamda bir gelir sağlayacaklar." diye konuştu.

Nurettin Güney, Balıkesir, Susurluk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Susurluk'ta Çerkez peynirinin e-ticaretle satışı için çalışma başlatılacak - Son Dakika

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