Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı - Son Dakika
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Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı

6 saat önce

Susurluk Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Susurluk'ta çeşmelerinin bakım ve temizliği yapıldı, System.String[]

Susurluk Belediyesi, mahallelere sunduğu tatlı su hizmetini daha kaliteli ve sağlıklı hale getirmek için tüm tatlı su çeşmelerinde bakım ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.


Okçugöl, Muradiye ve Sultançayır mahallelerinde bulunan çeşmelerinin arıtma sistemi, elektrik tesisatlarının bakımı yapılıp, eskiyen malzemeler yenilendi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nurettin Güney, "Belediye ekiplerimiz periyodik olarak temizlik ve bakım çalışmalarını yerine getiriyor. Diğer arıtma çeşmelerinin bakımlarını da kısa sürede tamamlanmasını planlıyoruz" dedi. - BALIKESİR

Sultançayır, Muradiye, Susurluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:34 Kaynak: İHA
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