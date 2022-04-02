Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu - Son Dakika
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Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu

02.04.2022 23:52

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen olayda 4 kişilik aile evde tüfekle vurulmuş halde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrol sırasında anne ile erken çocuğu ölü bulunurken baba ile kız çocuğu ise yaralı olarak bulundu.

Balıkesir'in Susurluk ilçesi Söve Mahallesi'nde ikamet eden aileden bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

BABA VE KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Eve gelen jandarma ekipleri anne ve oğlunu yerde hareketsiz halde bulurken, baba Fatih A. ve kızları Elçin A.'yı (10) ise yaralı halde buldu. Yapılan incelemelerde, Bilge A. ve oğlu Muhammet A.'nın tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Anne ve oğlunun cesedi Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, baba ile kızı da hastaneye kaldırıldı. Baba Fatih A. ve kızı Elçin A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu
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Balıkesir, Jandarma, Fatih, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta feci olay! Anne-oğul ölü, baba ve kızı da yaralı halde bulundu - Son Dakika


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