Susurluk'ta hayvan hırsızlığı operasyonu

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manyas ilçesi Dura Mahallesi'nden çalınan küçükbaş hayvanların Susurluk'a getirileceği bilgisine ulaştı.

Günaydın Mahallesi yolunda uygulama yapan ekipler, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracı takip sonucu durdurdu.

N.C.Ç. ve B.S'nin bulunduğu araçta, kulak küpe numarası olmayan 11 küçükbaş hayvan tespit edildi.

Dura Mahallesi'nde A.Ö'nün ağılından çalındığı belirlenen hayvanlar sahibine teslim edildi.

N.C.Ç. ve B.S. ise gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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