Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta hayvan hırsızlığı operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Susurluk'ta hayvan hırsızlığı operasyonu

2 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

Susurluk'ta hayvan hırsızlığı operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Manyas ilçesi Dura Mahallesi'nden çalınan küçükbaş hayvanların Susurluk'a getirileceği bilgisine ulaştı.
Günaydın Mahallesi yolunda uygulama yapan ekipler, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı aracı takip sonucu durdurdu.
N.C.Ç. ve B.S'nin bulunduğu araçta, kulak küpe numarası olmayan 11 küçükbaş hayvan tespit edildi.
Dura Mahallesi'nde A.Ö'nün ağılından çalındığı belirlenen hayvanlar sahibine teslim edildi.
N.C.Ç. ve B.S. ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 10:34 Kaynak: AA
Manyas, Jandarma, Balıkesir, Susurluk, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanan 5 Arkadaştan 2'si Hayatını Kaybetti, 3'ü Ağır Yaralandı Arazi tartışması yüzünden başlayan kavga kanlı bitti! Ölü ve yaralılar var Jandarmanın sahte belge operasyonu saniye saniye kamerada Edirne'de kan donduran olay! Göğsünden 17 kez bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.5.2019 12:46:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta hayvan hırsızlığı operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]