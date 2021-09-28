Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Susurluk'ta bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.
Söz konusu 6 zanlıyı suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan kırıcı delici, 6 kazı malzemesi, jeneratör ve dedektör ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika