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Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı

28.09.2021 17:26
Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde tarihi eser aramak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Susurluk'ta bazı kişilerin izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Söz konusu 6 zanlıyı suçüstü yakalayan ekipler, kazıda kullanılan kırıcı delici, 6 kazı malzemesi, jeneratör ve dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Susurluk'ta izinsiz kazı yaptıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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