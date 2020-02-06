Susurluk'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Susurluk'ta kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'de jandarma ekipleri Susurluk'ta kaçak içki imal eden şahsın evine operasyon düzenledi.

Susurluk'ta kaçak içki operasyonu, System.String[]

Balıkesir'de jandarma ekipleri Susurluk'ta kaçak içki imal eden şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada kaçak içki yapımında kullanılan damıtma makinesi ve litrelerce kaçak rakı ele geçirildi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak/sahte içki imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde A.U. isimli şahsa ait imalathane olarak kullandığı tespit edilen evde yapılan aramada; 138 litre sahte kaçak rakı, 1 adet damıtma makinesi, 1 adet alkolmetre, 1 adet anason yağı aroması ve 1 kesici alet pala ele geçirilmiştir. Olayla ilgili olarak adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Susurluk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 39 kişi hayatını kaybetti
Çığda şehit olan asker, ağabeyine "Operasyona gidiyoruz" demiş Çığda şehit olan uzman çavuşun 3 aylık kızıyla vedalaştığı görüntüler yürek dağladı Son dakika: İstanbul Bahçelievler'de soyguncu dehşeti! Kuyumcuyu bıçaklayarak altınlarla kaçtı

Son Dakika Haberleri
15:41 Boğaz'ın benzersiz atmosferinde 'Sevgililer Günü' deneyimi
15:37 CZN Burak, mekanında çıkan kavga haberlerini yalanladı
14:50 Türkiye'de Ocak ayında en çok haber konusu olan ünlü isimler belli oldu
13:41 Koronavirüs'ten korunmak için ne yapmalı? Prof. Dr. Canan Karatay açıkladı
10:39 Gizem Karaca'nın babasının antikaları kurtuldu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 16:27:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Susurluk'ta kaçak içki operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]