Susurluk'ta kaçak kazı yapan 6 şahsa suçüstü - Son Dakika

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Susurluk ilçesinde 6 şahsın kaçak kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine kazı yapılacak bölgede yapılan kontrollerde şüpheliler suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dedektör, 1 adet hilti, 1 adet jeneratör ve 6 adet kazı malzemesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldı. - BALIKESİR