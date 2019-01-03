Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu
1 saat önce
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün satan işyerine operasyon düzenledi.
Balıkesir
'in Susurluk
ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün satan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 820 adet makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye Susurluk polisi Han
Mahallesi Dervişpaşa Caddesinde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığı ihbarı üzerine işyerine baskın düzenledi. N.Ş.'ye ait işyerinde yapılan aramada 72 paket tütün doldurulmuş makaron, 75 paket makaron ve 5 bin 820 adet içime hazır tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi N.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:39 Kaynak: İHA
Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı
Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı
3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır