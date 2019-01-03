Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu

Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün satan işyerine operasyon düzenledi.

Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu, System.String[]
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün satan işyerine operasyon düzenledi. Operasyonda 5 bin 820 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye Susurluk polisi Han Mahallesi Dervişpaşa Caddesinde kaçak tütün ve makaron satışı yapıldığı ihbarı üzerine işyerine baskın düzenledi. N.Ş.'ye ait işyerinde yapılan aramada 72 paket tütün doldurulmuş makaron, 75 paket makaron ve 5 bin 820 adet içime hazır tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi. İşyeri sahibi N.Ş. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:39 Kaynak: İHA

Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 12:27:21. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta Kaçak Tütün Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]