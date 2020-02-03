Susurluk'ta kaldırım ve esnaf denetimleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Susurluk'ta kaldırım ve esnaf denetimleri sürüyor - Son Dakika

Susurluk'ta kaldırım ve esnaf denetimleri sürüyor

21 dakika önce

Susurluk Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta içinde esnafı dolaşarak işgaliye ve işyeri denetimlerine denetimlerine devam etti.

Susurluk'ta kaldırım ve esnaf denetimleri sürüyor, System.String[]

Susurluk Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, hafta içinde esnafı dolaşarak işgaliye ve işyeri denetimlerine denetimlerine devam etti. Belediye ekipleri ilçe mezarlığına vatandaşların abdest alacağı, Kuran okuyacağı ve vatandaşların dinlenmeleri için kapalı sundurma alanı yaptı.


Susurluk Belediyesine bağlı zabıta ekipleri işyeri denetimlerini sürdürüyor. Belediye zabıta ekipleri denetimlerde işyerlerinin yola bakan cephelerinin ne kadarını kullanacağı esnafa ve işyeri sahiplerine bilgilendirme yapıyorlar. Susurluk Belediyesi Zabıta Müdürü İrfan Yonsul, Belediye Meclisinin 03.02.2015 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararına ile belirlendiğini belirterek, "Esnafın kaldırımları belirlenen limitlerin dışında işgal edilip edilmediğini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Yaptığımız bu kaldırım ve esnaf kontrollerimiz devam edecek " dedi.


Susurluk Belediyesi İlçe mezarlığına vatandaşların abdest alacağı, kuran okuyacağı ve dinlenmeleri için kapalı sundurma alanı yaptı.


Susurluk Belediyesine bağlı ekipler ilçe mezarlığının girişinde bulunan alana mezarlık ziyaretlerinde bulunacak vatandaşların abdest alacağı, Kuran okuyabileceği, bayanların başörtü alabileceği oturma ve dinlenme alanı hazırlanarak hizmete sunuldu. Yeni yapılan bu alan için vatandaşlar memnuniyetini belirterek, Başkan Nurettin Güney'e teşekkür ettiler. - BALIKESİR

Kuran-ı Kerim, Susurluk, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:56 Kaynak: İHA
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