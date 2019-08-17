Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi
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Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi

39 dakika önce

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.

Susurluk'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]
BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle bazı evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı, yollarda oluşan su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı.
Susurluk'ta, öğle saatlerinde, etkili olan sağanak nedeniyle yolları, evlerin bodrum ve giriş katlarını su bastı.Şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluşurken, trafik akışında aksamalar yaşandı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs duraklarına, iş yerlerinin önlerindeki tentelerin altına girerek korunmaya çalıştı. İş yeri sahipleri de yağmur sularının dükkanlarına girmemesi için yoğun çaba gösterdi.


Susurluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:53 Kaynak: DHA
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