Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta sahte içki operasyonu
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Susurluk'ta sahte içki operasyonu

1 saat önce

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Susurluk'ta sahte içki operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Han Mahallesi'nde yaşayan M.O'nun sahte içki üretimi yapıp sattığına yönelik ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin ev ve 2 aracında yaptığı aramalarda, 160 litre etil alkol, 7 litre kaçak içki, 300 gram gliserin yağı, 120 gram anason yağı, 1 alkolmetre, 400 mililitre viski aroması, 2 alkol test kiti, 5 adet alkol yapımında kullanılan enjektör ele geçirdi.

Şüpheli M.O, gözaltına alındı.

Balıkesir, Jandarma, Susurluk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:18 Kaynak: AA
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