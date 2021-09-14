Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yörsan Dinlenme Tesisleri mevkisinde E.D. idaresindeki 35 KE 7264 plakalı kamyonet ile M.Y'nin kullandığı 27 AFL 351 plakalı tır çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kamyonette sıkışarak yaralanan E.D, itfaiye ekiplerince kurtarılarak 112 Acil Servis görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Diğer sürücü M.Y. ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Susurluk'ta tırla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralamdı - Son Dakika