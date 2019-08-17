Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastı

55 dakika önce

Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastıBALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bir çok iş yerini su bastı.

Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastı
BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bir çok iş yerini su bastı.
Susurluk'ta yağan sağanak yağmur ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde etkili olurken hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji tarafından sağmak yağış, sel ve su baskını uyarısı yapılmasına rağmen, bir anda başlayan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki araçlar yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.
Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Edirne'de yağmur etkili oldu, yollar göle döndü
Çanakkale'ye yağmur yağdı, vatandaş dışarı deniz botuyla çıktı İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Bir kişinin cansız bedeni bulundu İstanbul'da sağanak yağış sonrası feci kaza: Akaryakıt tankeri ile otomobil çarpıştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 16:03:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]