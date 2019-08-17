Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastı
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Susurluk'ta yağış sonra iş yerlerini su bastıBALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bir çok iş yerini su bastı.
Susurluk Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:07 Kaynak: İHA
'ta yağış sonra iş yerlerini su bastı
BALIKESİR - Balıkesir
'in Susurluk ilçesinde başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken bir çok iş yerini su bastı.
Susurluk'ta yağan sağanak yağmur ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde etkili olurken hayatı olumsuz yönde etkiledi. Meteoroloji tarafından sağmak yağış, sel ve su baskını
uyarısı yapılmasına rağmen, bir anda başlayan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki araçlar yolda mahsur kalırken ev ve iş yerlerini su bastı.
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