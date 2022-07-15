Balıkesir istikametinden İstanbul istikametine seyir halindeyken Susurluk girişi yakınlarında motor kısmından dumanlar yükselmeye başlayan araç kullanılamaz hale geldi. Motordaki yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çektikten sonra araçtan indi. Otomobil bir anda alev topuna dönerken, araca ilk müdahaleyi yoldan geçen araçlardan inen vatandaşlar tarafından yangın tüpleri ile yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürürken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Susurluk'ta yanan araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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