Son dakika 3. sayfa: Susurluk'taki kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Susurluk'taki kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı

Bir son dakika haberine göre Susurluk'taki kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Susurluk'taki kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Balıkesir-Susurluk karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde aniden karayoluna çıkan otomobile çarpan kamyonun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aniden tali yoldan anayola çıkması ile meydana geldiği ve kamyonun hızla otomobile çarptığı görüntüleri içeriyor.

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