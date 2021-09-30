Son dakika 3. sayfa: Susurluk'taki kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Susurluk'taki kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı
BALIKESİR - Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasına ait güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.
Balıkesir-Susurluk karayolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisi önünde aniden karayoluna çıkan otomobile çarpan kamyonun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Otomobilin aniden tali yoldan anayola çıkması ile meydana geldiği ve kamyonun hızla otomobile çarptığı görüntüleri içeriyor.
Kaynak: İHA
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